Zara sigue vendiendo los 'pantalones asesinos', pero hay algunos trucos para no convertirse en una víctima más de ellos

Las redes sociales tienen el poder de convertir en viral todo los que se proponen y la moda no se queda al margen. Incluso antes de que las marcas saquen las nuevas colecciones, hay prendas que se convierten en tendencia y generan 'colas' virtuales y reales para comprarlas —¿y luego revendarlas a mayor precio?—.

Al contrario, para mal, también pasa: las usuarias también pueden mostrar los defectos de algunos diseños e instar a sus seguidoras a no compralos o no vestirlos. Es el caso de los 'pantalones asesinos de Zara' que este verano han corrido por las redes alertando de que, si te los pones, hay mucha probabilidad de que te caigas al suelo y salgas maltrecha.

Se trata de un pantalón fluído, confeccionado en poliester, de tiro alto con cintura elástica, bolsillos delanteros y pernera muy ancha. Además, como se ve en las fotos de la página web, lo ideal es llevarlos muy largos. Su precio es muy asequible, a pesar de no estar rebajado: 22,95 euros.

¿Cuál es el problema entonces? Pues que al ser tan anchos y largos, es muy normal que se pisen al caminar o al bajar escaleras y que se enrollen en el pie contrario provocando una inevitable una caida.

En redes, muchas mujeres han subido imágenes de rodillas golpeadas, de bajos atrapados en escaleras mecánicas, codos ensagrantados, puntos de sutura e incluso visitas al hospital tras ponérselos.

Zara no se ha pronunciado

De momento, la marca principal de Inditex no se ha pronunciado al respecto ni tampoco los ha retirado, así que aún están disponibles para las más valientes.

Ahora bien, si no se quiere salir a la calle con casco, rodilleras y coderas, para quien esté dispuesta a arriesgar algo menos hay quien ya ha encontrado trucos para evitar la amenaza. Desde remangarlos cuando hay que subir escaleras, como si fuese una falda larga, a recoger el bajo en los tobillos con una goma como si fuesen bombachos,. También proponen cortar el bajo por encima de los tobillos o, como han hecho otras, abrir las costuras laterales para que no se enreden.