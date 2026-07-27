Álex Baena explica su frío saludo a Pedro Sánchez y Alba Carrillo le responde al instante: "Es muy sencillo y él lo sabe"

Álex Baena, futbolista de la selección española y del Atlético de Madrid, ha explicado su frío saludo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una semana, durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial.

La comentada imagen tuvo lugar en La Moncloa, durante la recepción oficial del jefe del Ejecutivo a los campeones del mundo. Allí, todos los jugadores saludaron uno a uno a Sánchez, y el apretón de manos de Baena fue muy comentado porque muchos interpretaron que había sido muy tímido, casi de pasada, en un gesto que recordó al que hizo Dani Carvajal durante la celebración por la Eurocopa de 2024 y que también trajo mucha cola.

En una entrevista en La Voz de Almería, Baena se ha lamentado por la polvareda que se ha generado alrededor de ese saludo. "Se me tachó de que falté al respeto o falta de educación, pero creo que lo había que hacer era saludarlo y creo que todos fuimos respetuosos en ese sentido de saludarlo", ha afirmado.

"Sé lo que hice"

"Creo que se habla más de otras cosas que del éxito de lo que ha hecho esta selección, que ha sido historia, e intentan enfocarlo en otras cosas para crear un poco de odio. Pero bueno, no me importa mucho lo que digan. Sé lo que hice, sé cómo lo hice y, al final, lo que se hable... siempre se va a hablar de más", ha incidido.

Entre quienes han respondido a esas palabras de Baena está la modelo y presentadora Alba Carrillo, que en Instagram ha replicado: "Es muy sencillo y él lo sabe. Si no quiere que se hable de eso en un lugar lleno de medios, se debería haber comportado con más educación".

"El que ha conseguido que se hable de eso y no del fútbol es él. Mira como del resto de sus compañeros solo se habla de educación y respeto", ha zanjado.