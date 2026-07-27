Asesinatos, mezquitas vandalizadas y partos en ambulancias: Israel aprieta en Cisjordania mientras crece el terror colono

La Cisjordania ocupada, uno de los tres territorios donde Palestina ansía levantar un Estado de pleno derecho, atraviesa un momento crítico, que va mucho más allá de la violencia en oleadas de años atrás. Desde la guerra de 1967, no se recuerda un escenario tan dramático, sólo igualado por las dos Intifadas. La represión israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el bloqueo de la región, las constantes y profundas incursiones del Ejército y los crecientes ataques de colonos -con absoluta impunidad- dibujan un escenario invivible.

Ahora, una nueva espiral azota la zona. Todo lo ha desencadenado por un letal choque armado en la localidad de Tell, al norte del territorio ocupado, el viernes pasado, se ha transformado rápidamente en una campaña generalizada de redadas, incendios intencionados contra lugares de culto, viviendas e industria, cierres militares asfixiantes y una ofensiva política por parte del Gobierno israelí para consolidar y expandir los asentamientos judíos en suelo palestino. En vez de echar agua al fuego, gasolina.

En el transcurso del último fin de semana de julio, la quema de dos mezquitas en las gobernaciones de Nablus y Tulkarem (norte), los patrullajes de colonos armados -acompañados por tropas regulares como escolta- y el encierro forzado de pueblos enteros han dejado a la población palestina sumida en un estado de desprotección casi absoluto. Mientras las organizaciones internacionales de derechos humanos advierten sobre el riesgo inminente de atrocidades masivas y crímenes sistemáticos, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) reclama una intervención diplomática internacional de urgencia para frenar lo que definen como "una política estatal premeditada de alteración demográfica y territorial".

Todo esto, cuando en Israel hay elecciones el 27 de octubre. La prensa local ya apunta a que el Gobierno, que no podría revalidar su mayoría según los sondeos, aprieta, bien para ganar imagen de dureza y seguridad, bien para generar una situación de tensión tal que lleve a retrasar los comicios.

El detonante en Tell

La presente escalada alcanzó su punto de ebullición en la mañana del 24 de julio, en la aldea palestina de Tell, ubicada en la gobernación de Nablus y próxima al asentamiento ilegal israelí de Havat Gilad.

De acuerdo con las investigaciones de campo y los testimonios recabados por la organización Human Rights Watch (HRW), los hechos se desarrollaron en dos fases consecutivas marcadas por una extrema tensión. Entre las 6:10 y las 6:45 de la mañana, un grupo formado por entre 40 y 50 colonos israelíes -entre los que se encontraban menores de edad- avanzó desde el este hacia las inmediaciones de la villa. Atacó con piedras al menos cuatro o cinco viviendas palestinas e intentó irrumpir en su interior.

La reacción inmediata de las familias residentes derivó en un enfrentamiento verbal y, luego, físico, durante el cual un colono armado abrió fuego e hirió a un residente palestino. Ante la llegada de más vecinos en auxilio de las víctimas, el grupo inicial de colonos se retiró temporalmente del lugar. Toca puntualizar que buena parte de los colonos tienen armas porque el Gobierno, ahora en manos del primer ministro Benjamin Netanyahu pero también desde mucho antes, les permite llevarlas como supuesta forma de autoprotección.