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Muere el genetista estadounidense Craig Venter, Premio Príncipe de Asturias en 2001
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Muere el genetista estadounidense Craig Venter, Premio Príncipe de Asturias en 2001

La Fundación Princesa de Asturias lo ha calificado como una "figura clave en el progreso de la genética moderna".

Mila Fernández
Mila Fernández
El genetista J. Craig Venter en la gala Time100 celebrada en 2015 en Nueva York.
El genetista J. Craig Venter en la gala Time100 celebrada en 2015 en Nueva York.Taylor Hill

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha lamentado este jueves la muerte del científico estadounidense Craig Venter, al que se ha referido como "figura clave en el progreso de la genética moderna".

Venter recibió en 2001 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto a Francis Collins, Hamilton Smith, John Sulston y Jean Weissenbach por su liderazgo en la investigación sobre el genoma.

A este respecto, Sanjurjo ha destacado que Venter contribuyó de forma decisiva a la secuenciación del genoma humano, identificando más de la mitad de los genes que lo componen, unos avances que supusieron "un punto de inflexión en la ciencia y abrieron la puerta a importantes logros en el conocimiento de la vida y la salud".

Craig Venter, pionero mundial de la genómica y uno de los principales impulsores de la secuencia completa del genona humano, ha fallecido en San Diego (Estados Unidos) a los 79 años tras una complicación del cáncer del que había sido diagnosticado recientemente.

El Instituto J. Crag Venter (JCVI), que el científico estadounidense fundó y todavía dirigía, ha confirmado su fallecimiento en la página web de esta institución, dedicada a la investigación sin fines de lucro y al avance de la ciencia de la genómica, la comprensión de sus implicaciones para la sociedad y la comunicación de estos resultados a la comunidad científica, el público y los responsables políticos.

Mila Fernández
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Responsable de LIFE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio España, en la revista de Ana Rosa, dirigió la revista Turismo Rural y ha sido presentadora y moderadora de encuentros relacionados con el turismo, la gastronomía, el medioambiente o la literatura. Además de coordinar LIFE es la editora de branded content de El HuffPost.

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