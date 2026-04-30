Sonido inteligente para transformar nuestro hogar: Samsung lanza en España su potente nueva gama de sonido

Ir al cine siempre ha sido una experiencia diferencial. Ver en la gran pantalla, con un sonido profesional y un espacio con aura, desde hace años, ha estado a la altura de pocas experiencias inmersivas. Pero Samsung lleva tiempo poniendo de su parte para transformar esa experiencia audiovisual en el hogar.

En un evento con medios de comunicación y creadores de contenido celebrado este miércoles en The Music Station, el espacio creativo de Warner Music Spain en el histórico Teatro Príncipe Pío de Madrid, han presentado su nueva gama de sonido para este 2026, con nuevas barras de sonido inteligentes.

Samsung ha dado a conocer sus nuevos productos, liderados por la barra de sonido HW-Q990H, que no viene sola. Le acompañan otros modelos como HW-QS90H, HW-Q600H, HW-Q930H y HW-800H. Otra de las novedades son las nuevas Sounds Towers, con capa de personalización y app propia.

La marca también ha anunciado la llegada de Music Studio 7 y Music Studio 5, sus nuevos altavoces WiFi de Samsung que ha elaborado en colaboración con el diseñador Erwan Bouroullec y que ofrece una experiencia envolvente.

Un evento único para el sonido de Samsung

El propio Ignacio Martínez, Product Manager de Sonido en Samsung Electronics Iberia, ponía en valor la apuesta de la compañía por el sonido, con un evento exclusivo para el lanzamiento de su nueva gama de productos.

"En Samsung, creemos que el sonido es una parte esencial de la experiencia de entretenimiento. Los usuarios buscan sentirse dentro de la escena, disfrutar de cada matiz, y esto se consigue cuando la tecnología se adapta al espacio, al contenido y al momento", ha asegurado.

Y lo cierto es que la nueva generación de dispositivos de audio de Samsung muestra un gran salto en sonido, pero también en inteligencia artificial. Adaptándose a cada hogar y ofreciendo una experiencia envolvente que, en nuestro caso con la película de F1: la película, nos transformó a un circuito de alta velocidad.

Entre las tecnologías que incorpora la nueva Serie Q de la marca surcoreana se encuentran algunas como el Dolby Atmos inalámbrico, mejorando la experiencia de audio tridimensional, y la Q-Symphony, que sincroniza los altavoces del televisor con la barra de sonido.

La barra de sonido QS95GH de Samsung. Sergio Coto / El HuffPost

El sonido más avanzado de la marca

Lo que hemos visto y hemos probado es un salto. La nueva HW-Q990H transforma tu hogar en un cine, con muy poco ajuste. ¿Por qué? Un sistema de 23 altavoces, con 11 canales, 1 subwoofer y 4 canales superiores. Algo que se traduce en un sonido en diferentes direcciones que nos hace sentir que estamos dentro de la película o la serie.

Una de las apuestas es el SpaceFit Sound Por, un sistema que permite que la salida de audio se amolde a las características del lugar en el que se encuentra y pueda ofrecer la mayor fiabilidad y el mayor rendimiento en el espacio real.

Otra de las novedades es la HW-QS90H, una propuesta más premium, que buscan una experiencia igual de envolvente, pero en un formato más integrado, con una instalación mucho más sencilla y un diseño que se integra a la perfección en cualquier hogar.

La tercera de las barras de sonido es la HW-Q600H, una opción más equilibrada que sigue ofreciendo experiencias muy inmersivas con 9 altavoces integrados, que se completan con tres canales, un subwoofer y dos canales superiores para Dolby Atmos. También incluye Adaptive Sound, para analizar el contenido que estamos visualizando, adaptar diálogos o momentos de subidas y bajadas de audio, que suponen una mejora en la claridad.

La Serie Q la completan los modelos HW-Q930H y HW-Q800H. El primero de ellos con una configuración 9.1.4 canales con 17 altavoces. El segundo, ofrece una configuración 5.1.2 canales con 11 altavoces. Ambos, con SpaceFit Sound Pro.

Audio y experiencia digna de estudio

Samsung también ha presentado sus nuevas Sound Tower MX-ST50F y MX-ST40F, dos altavoces muy versátiles para ver películas, pero también en celebraciones al aire libre. Cuenta con tres modos de sonido y una cobertura de alta frecuencia mucho más amplia.

La MX-ST50F incorpora una batería de hasta 18 horas de reproducción y, aunque pesa un poco, sus ruedas nos permiten moverla sin problemas. La MX-ST40F cuenta con una batería de hasta 12 horas de música ininterrumpida.

Y claro, para ser el alma de la fiesta o del próximo Mundial de fútbol, gracias a Party Lights+, se puede personalizar la iluminación a través de cinco modos distintos para adaptarlo a cada lugar y evento. En el caso del Mundial de fútbol, se pueden poner hasta las banderas de cada país que participa.

La Sound Tower MX-ST50F de Samsung, con la banderita de España. Sergio Coto / El HuffPost

En este lanzamiento en España, no podían faltar los Music Studio 7 y Music Studio 5. La nueva línea de altavoces WiFi de la marca, que han creado en colaboración con el diseñador Erwan Bouroullec. Lo más llamativo es su diseño, con una estética muy elegante y que sigue el concepto Dot Design.

Y ahora la parte más interesante, los precios. Los modelos HW-Q990H, HW-QS90H y HW-Q600H parten desde los 1399€, 849€ y 499€, respectivamente. Las nuevas Sound Towers MX-ST50F y MX-ST40F, parten desde los 499€ y 349€. Los altavoces Music Studio 7 y Music Studio 5 ya están disponibles desde 499€ y 299€, respectivamente.