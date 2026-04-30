"¡Vamos, Manuel!": Milei bendice a su jefe de gabinete investigado por enriquecimiento ilícito

Hay apoyos a políticos investigados por presunta corrupción que pueden llegar en el ámbito de la intimidad de un mensaje de teléfono móvil con un "sé fuerte" como ocurrió en España, pero también existen de otra clase, bajo los focos mediáticos, a cara descubierta y sin ninguna fisura. A este último tipo pertenece lo visto en la pasada madrugada de este jueves en el Congreso de Argentina. Con toda la plana mayor del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en el palco de invitados y el propio presidente, Javier Milei, vociferando: "¡Vamos, Manuel!".

Milei se refería al verdadero protagonista de la jornada en la Cámara baja, Manuel Adorni, quien es su jefe de gabinete y se ha visto acorralado en las últimas semanas por una batería de informaciones que han sacado a la luz presuntas irregularidades que han derivado en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Acusaciones que, durante una intervención de hora y media, Adorni negó, rechazando también cualquier posibilidad de presentar su dimisión. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", ha adelantado, de la que será la clave que decidirá su futuro, fiándolo al recorrido en los tribunales.

"Quiero dejarles en claro a todos que no [voy a dimitir] Manuel Adorni, jefe de gabinete del presidente argentino, Javier Milei

De hecho, Adorni ha hecho valer ese apoyo de Milei como uno de los argumentos para no apartarse del cargo. "Quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la nación me confío el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de ministros del Gobierno más reformista de la historia. Voy a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente", ha asegurado quien también fue la voz del Ejecutivo de Milei.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, rechazó las acusaciones de corrupción en su contra, negó haber cometido delito alguno y aseguró que probará su inocencia ante la Justicia. EFE/ Matías Martín Campaya

¿De qué se acusa exactamente a Adorni, jefe de gabinete de Milei?: de los vuelos con su esposa a las viviendas no declaradas

Este mes de abril ha albergado el cuarto de los grandes golpes que han recibido los hermanos Milei. Llega después de la estafa con la promocionada criptomoneda $Libra, pero también después del escándalo con supuestas mordidas en la ya cerrada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los audios que apuntaban hacia su hermana Karina o de la caída de José Luis Espert, su excandidato que encabezó la lista por Buenos Aires, al denunciarse vínculos con el narcotráfico.

El caso de Adorni es distinto a todos ellos y difícil de explicar al tratarse de acusaciones que sitúan a un engranaje clave del Gobierno anarcocapitalista argentino manteniendo un tren de vida imposible de justificar con sus ingresos declarados. Es decir, la misma voz que, más allá del ruido de la motosierra, se encargó de justificar la necesidad de los recortes sociales, el hombre que salió a argumentar una reforma laboral que se traduce, entre otras cosas, en miles de despidos y cierres de fábricas; ahora tiene que explicar cómo han surgido de la nada dos propiedades no declaradas.

¿De dónde viene esta tormenta política perfecta para el hombre clave de Milei? Todo explotó durante un viaje oficial a Nueva York (EEUU). No por el hecho de los múltiples traslados internacionales que realiza el Ejecutivo de Milei, sino por la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en dicha comitiva. No se supo explicar cuál era la razón de que ella viajase. Pero la cosa no se quedó ahí, fue el pistoletazo de salida de los vídeos que comenzarían a aflorar solo unas horas más tarde.

Al caso de su mujer, se sumó una grabación en la que podía verse a Adorni y a su familia tomando un avión privado cuyo viaje de ida y vuelta a Punta del Este —conocida urbe turística en Uruguay— se estima en unos 10.000 dólares. A ese vídeo le acompañó un titular más duro, el que le sitúa tras la compra, en 2024, de una casa a nombre de Bettina Angeletti en el barrio privado Indio Cua Golf Club que no está dentro de la referida declaración de bienes. Pero cuando salió a dar explicaciones, Adorni acabó admitiendo que vive en un departamento en el barrio de Caballito (Buenos Aires) que tampoco figura dicha declaración.

El foco no tardó en centrarse en el caso de la vivienda de Caballito, cuando surgieron otras informaciones sobre cómo se adquirió dicho departamento en el barrio porteño. Lo hizo en noviembre de 2025 por un precio de 230.000 dólares, pero saltaron las alarmas al examinar el modo de compra. Las dos mujeres que vendieron ese inmueble le dejaron el equivalente al 90% de su coste: 200.000 dólares. Si ya es extraño que vayas a comprar una vivienda y sus propietarios te hagan un préstamo de tal magnitud, todavía es más extraño el perfil de aquellas mujeres. Son dos jubiladas de 72 y 64 años.

Pero, entonces, ¿Adorni no había declarado ninguna vivienda a ojos de la Oficina Anticorrupción? Sí, en esta figura un inmueble en otro barrio de la capital argentina, en Parque Chacabuco, que tenía una hipoteca de de 75.000 dólares, firmada en 2014 por la por aquel entonces propietaria que se lo vendió. Según La Nación, en 2024 y exactamente en el mismo día que se compró el departamento de Indio Cua Golf Club, se hizo una segunda hipoteca de 100.000 dólares, pero a favor de otras dos mujeres. El mismo medio recoge que han manifestado que aún les debe 70.000 dólares.

La Secretaria General de la Presidencia argentina, Karina Milei, intercambia un apretón de manos con el ministro de Interior, Diego Santili, en el Congreso. REUTERS/Mariana Nedelcu

Adorni dice que revelará el anexo reservado "solo frente a un requerimiento judicial"

En esa línea, y en el marco de su declaración de esta madrugada, Adorni ha defendido que ha cumplido con lo que recoge la ley de ética pública y ha apelado directamente a los plazos de dicha norma. "Los bienes que componen el patrimonio de mi grupo familiar se incluyen en el anexo reservado", ha subrayado el jefe de gabinete del Gobierno de Milei, señalando que este "obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial, de acuerdo con el régimen normativo vigente".

"[Se revelará el anexo reservado de su patrimonio familiar] solo frente a un requerimiento judicial" Manuel Adorni, jefe de gabinete del presidente argentino, Javier Milei

Y esa es la clave. Adorni ha dejado claro "solo frente a un requerimiento judicial" revelará el contenido de dicho anexo. "Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito", ha añadido, recordando que todavía no ha finalizado el plazo establecido por dicha ley para tener que presentar su "declaración jurada" y que "será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle". Es decir, no piensa mover ficha hasta que esté obligado en términos judiciales.