Alerta en España por una nueva estafa telefónica: llaman desde una supuesta UCI suplantando la voz de un familiar a gritos

El Gobierno ha tratado de frenarlo, pero las llamadas de spam continúan en auge. Lo preocupante es que ya no son las molestas ofertas comerciales que interrumpen la siesta: de unos años aquí se han convertido en habituales las llamadas procedentes de bots o los mensajes de WhatsApp que perturban a sus destinatarios con esos "soy tu hijo, se me ha roto el móvil". Las estafas y fraudes telefónicos no cesan.

Por supuesto, el objetivo de estos últimos fenómenos es tratar de sacar dinero a su víctima. Las estafas en el ámbito tecnológico existen prácticamente desde que las redes se democratizaron. El príncipe nigeriano sigue buscando afortunados con quien compartir su herencia e incluso supuestos capitanes de las Fuerzas Aéreas estadounidenses o actrices de Hollywood se interesan por ti en Facebook.

Sin embargo, el episodio al que ha tenido acceso El HuffPost es inquietante por su sofisticación, y por lo que entraña. Una mujer recibe al teléfono fijo de su casa una llamada. La llaman desde una supuesta Unidad de Cuidados Intensivos. Le avisan de que su hija (a la que identifican por su nombre) ha tenido un aparatoso accidente laboral y que solo salvará la pierna si le ponen una carísima prótesis.

De fondo: la voz de la hija. A gritos. "¡Mamá, por favor, cúrame, ayúdame!". Y la misma siniestra voz del supuesto facultativo de la UCI siendo muy explícito. Para poder instalar la prótesis es necesario hacer de forma inmediata una transferencia bancaria de 38.000 euros. No hay tiempo que perder.

La suerte quiso que esta persona llamara inmediatamente a su hija y esta le cogiese el teléfono al momento, confirmando que efectivamente todo lo que había escuchado era una elaborada mentira, con suplantación de voz incluida. No se tienen más detalles sobre el alcance de esta estafa, si bien el temor es que en realidad hubiera gente esperando a esta persona en la calle para "acompañarla" al cajero.

Cómo protegerse ante este tipo de peligrosas estafas

La reacción de muchos usuarios en redes al conocer este testimonio no se ha hecho esperar. No es el primer caso del que se oye hablar e incluso ya en 2023, hace tres años, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz alertó de que varios domicilios venían recibiendo "llamadas telefónicas donde una persona reclama en nombre de la Policía una cantidad económica para poder rescatar a un familiar que acababa de sufrir un percance".

"La llamada llega a un teléfono fijo y procede de un número oculto; al otro lado, una persona que de forma fraudulenta se identifica como responsable de la Policía Local afirma que un familiar de quien recibe la llamada acaba de sufrir un accidente grave y reclama una cantidad económica para poder atenderlo. Los tres casos registrados por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz afectan a personas de edad avanzada", explicaba.

En el caso ahora conocido hay dos novedades: la demanda asciende a 38.000 euros y para darle más visos de credibilidad hay una suplantación de voz que, se presume, puede haberse realizado con inteligencia artificial. Ante ello, las recomendaciones que se están trasladando en redes son tan básicas como útiles. Desde crear palabras de seguridad con familiares a, una menos evidente: vigilar a quién se coge el teléfono.

No es extraño recibir llamadas de números extraños y que al contestar no haya ninguna voz en la otra línea. En esos casos no merece la pena insistir con un "diga" o "hay alguien ahí": es plausible la idea de que lo que esté llamando sea una máquina tratando de grabar tu voz. ¿Para qué? Para después, mediante una inteligencia artificial, poder suplantarla. Las estafas y engaños aumentan; la desconfianza, también.