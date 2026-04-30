Un laboratorio se lanza a aclarar si es verdad o mito la regla de los cinco segundos de un alimento en el suelo 

Pocas teorías no escritas son más difundidas y tienen mayor arraigo que la de la conocida como "la regla de los cinco segundos". Esta es esa que dice que si un alimento se cae al suelo y se recoge antes de que pasen esos cinco segundos todavía se puede comer al no haber sido contaminado... pero, ¿esto es real o no?.

El laboratorio de Control de Calidad Alimentaria SACIM ha demostrado en un vídeo de 54 segundos lo que pasa si se cae al suelo una chuchería y pasan esos cinco segundos. "¿Verdad o mito?", se preguntan antes de comenzar el experimento, que han difundido en sus redes sociales.

Tal y como se puede ver, el científico en cuestión se lava las manos con gel hidroalcohólico para asegurarse de que no hay ningún tipo de contaminación. Entonces, coge una primera chuchería y la pone directamente en una placa de cultivo Plate Count Agar para su posterior análisis. Explican que esto es "un medio no selectivo y crecen todo tipo de bacterias".

Entonces, esa misma chuchería la deja en el suelo y cuenta cinco segundos para confirmar esa regla. Deja la muestra en una segunda placa y colocan ambas en incubación en una estufa de cultivo a 37 grados durante 24 horas, tal y como se puede leer.

El resultado es que en la que no ha tenido contacto con el suelo está limpia completamente, mientras que en la segunda, la que contiene el rastro de la chuche tras tocar el suelo, tiene un crecimiento bacteriano.

La explicación del laboratorio



El propio laboratorio, además de explicarlo en el vídeo, ha resumido en la descripción de la publicación en qué ha consistido ese experimento y cuál ha sido el resultado que se ha obtenido.

"Para ello, colocamos una chuchería directamente en una placa de cultivo y la misma, tras haber estado en el suelo, en otra placa. Tras la incubación, en la muestra que no ha tocado el suelo no se observa crecimiento. Sin embargo, en la muestra que ha estado en contacto con el suelo sí aparece crecimiento bacteriano", se ha relatado.

"Al tratarse de un medio no selectivo, pueden desarrollarse distintos tipos de microorganismos. Esto demuestra que, aunque solo sean cinco segundos, el contacto con el suelo puede ser suficiente para que se produzca contaminación", ha añadido el laboratorio.

Además, la firma ha apuntado que "este ensayo se ha realizado en condiciones no estériles, buscando representar una situación cotidiana" y ha insistido en que "este tipo de experimentos nos recuerda que los microorganismos están presentes en nuestro día a día, incluso cuando no los vemos".