Ni pera ni manzana: llega a España el fruto milenario que podrás plantar en tu jardín y tener una cosecha rápido

Resiste bien tanto las bajas temperaturas como la sequía, encaja en muchos tipo de jardín y no necesita de cuidados excesivamente complejos.

Hay un árbol frutal, que no es el típico manzano o peral, en el que muchas personas no caen para poner en su jardín, pero que no debe pasarse por alto, puesto que da unos maravillosos frutos.

Se trata del nashi, del que procede la pera nashi. "Originariamente de Asia, se cultiva desde hace siglos en Japón, China y Corea", recogen en Pause Maison. Y ahora está en auge en muchos otros lugares del mundo.

Pera nashi. Douglas P Sacha - droopydogAJNA / Getty Images

"A medio camino entre una manzana y una pera, tanto en forma como en textura, el nashi produce frutos redondos de piel fina y dorada, muy jugosos, crujientes y refrescantes. Se consumen frescos, en gajos o en ensalada de frutas.", subrayan.

Como indican, normalmente el nashi suele comenzar a dar frutos en el tercer año tras ser plantado.

"Cuando está bien establecido, ofrece hasta de 30 a 50 frutos por árbol cada año", agregan, sin necesidad de tratamientos fitosanitarios especiales.