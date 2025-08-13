Las avispas más temidas anidan en su casa, saca el spray y la reacción de los insectos le hace llamar al experto

En apenas 20 días, un nido de avispas orientales con unos 600 ejemplares se instaló en la vivienda de Gabriele y su familia, en el barrio de Montesacro (en Roma). La colonia, que incluso había llegado a invadir la cocina, seguía activa pese a los intentos del propietario de ahuyentarla con un chorro de espray pesticida. Un centinela llegó a revolotear cerca de él en actitud amenazante, tal y como apunta con sumo detalle el medio italiano Il Messaggero.

La avispa oriental o avispa asiática es un insecto depredador que, en los últimos cuatro años, se ha extendido por varias zonas de Italia, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas. Aunque muchos optan por aerosoles e insecticidas para eliminarlas, el especialista Andrea Lunerti advierte que “los aerosoles no siempre solucionan el problema” y desaconseja actuar por cuenta propia, ya que “podría conducir a situaciones mucho más graves e ineficaces”.

Lunerti, encargado de retirar el nido, explicó que “me vi obligado a romper la cavidad porque las avispas habían anidado dentro y, si no se retira el nido, el problema persiste”. Según el experto, los inviernos más cálidos han favorecido su proliferación y su llegada a entornos urbanos, donde encuentran rincones protegidos para anidar.

En este caso, el nido contenía larvas vivas, unos 200 gramos de materia orgánica y decenas de adultos a punto de salir, lo que habría multiplicado la colonia. “Tuvimos que neutralizarlos por la seguridad de la casa; por lo general, en la naturaleza no causan problemas. Si no están realmente asustados, no atacan a nadie”, puntualizó.

Situación de la avispa asiática en España

La avispa asiática (Vespa velutina) llegó a Europa en 2005, probablemente oculta en un contenedor que desembarcó en el puerto francés de Burdeos, según leemos en Montmedi. Apenas cinco años después inició su avance por España, entrando por Navarra y el País Vasco. Desde entonces, su presencia se ha multiplicado de forma notable.

Los especialistas advierten que, si mantiene su ritmo actual, en 2029 habrá ocupado toda la península, así como Ceuta, Melilla y Baleares. Las únicas que quedarían fuera de esta invasión serían las islas Canarias.

Cada temporada, la velutina se desplaza unos 100 kilómetros hacia el sur. En estos momentos, ya se encuentra en el extremo meridional de Zamora y en puntos concretos de Extremadura. Su avance por el centro y sur de Portugal podría acelerar la expansión en territorio español.