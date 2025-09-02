La extraña avispa que cava agujeros en tu jardín y que puede convertirse en un valioso aliado gracias a su inusual comportamiento

Tener un nido de avispas en el jardín es para la mayoría de personas una mala noticia y una amenaza que se debe eliminar con la mayor rapidez posible. Sin embargo, existe una avispa en concreto que conviene mantener en el jardín debido a la importante función que cumple.

Se trata de la avispa excavadora (Sphex), un género de himenópteros de la familia Sphecidae que cuenta con más de 130 especies. Como su sobrenombre indica, estos insectos no viven en colonias sino en galerías que excavan, un comportamiento inusual en las avispas.

En ese sentido, las avispas excavadoras suelen cavar agujeros en suelos arenosos para así poner sus huevos. En la estación estival, es habitual verlas revoloteando antes de desaparecer metiéndose en el agujero en el que viven.

El motivo por el que es aconsejable mantener a las avispas excavadoras en el jardín es porque son un valioso aliado frente a las plagas. En concreto, estas avispas cazan orugas, larvas, moscas o saltamontes, unas especies a las que paraliza antes de almacenarlas en sus galerías.

En consecuencia, las avispas excavadoras tienen la capacidad de limitar de forma natural las poblaciones de insectos que pueden convertirse en plagas y causar serios problemas a las flores y frutos del jardín.

Y eso no es todo. Otro de los beneficios que aportan las avispas excavadoras es que, al cavar los agujeros en los que viven, contribuyen a mejorar tanto el drenaje como la fertilidad del suelo.

No son agresivas y no pican

Por otro lado, si lo que te preocupa es poder recibir alguna picadura de estos insectos, debes saber que las avispas excavadoras son muy poco agresivas y no pican a no ser que se sientan amenazadas.

En cualquier caso, si priorizas tu miedo a una picadura a todos los beneficios que aportan las avispas excavadoras, lo que aconsejan hacer los expertos para ahuyentarlas es regar regularmente la parte del suelo en la que se encuentren, ya que estos insectos prefieren los terrenos secos.