Ozzy Osbourne, en 10 canciones fundamentales para entender su música (y entenderle a él)

Escribir 'ha muerto Ozzy Osbourne' es algo que en algún momento tenía que ocurrir. Pero con toda la vida y milagros que ha superado el peculiarísimo cantante y compositor británico cuesta creer que el momento haya llegado.

Pionero del heavy metal como voz e icono de Black Sabbath, fenómeno social y mediático y siempre un personaje, Ozzy se ha ido a los 76 años. Pero su obra de más de medio siglo persistirá en el tiempo en paralelo a una leyenda nutrida de vivencias y un tanto de mitología en torno a sus excesos.

En homenaje al Príncipe de las tinieblas, aquí un brevísimo recopilatorio de una trayectoria fundamental para entender buena parte de la música de finales del siglo XX y comienzos del XXI. 10 canciones inolvidables con el alma, la letra y/o la voz de Ozzy Osbourne, tanto con Black Sabbath como con su proyecto personal.

La lista, absolutamente subjetiva del que firma esta pieza y limitada a 10, podría extenderse a muchas decenas de himnos, que explican no sólo su música sino su propia vida.

Black Sabbath (Black Sabbath, 1970):

N.I.B. (Black Sabbath, 1970):

Paranoid (Paranoid, 1970):

War Pigs (Paranoid, 1970):

Iron Man (Paranoid, 1970):

Sabbath Bloody Sabbath (Sabbath Bloody Sabbath, 1973):

Mr. Crowley (Blizzard of Ozz, 1980):

Crazy Train (Blizzard of Ozz, 1980):

Shot in the Dark (The Ultimate Sin, 1986):

No More Tears (No More Tears, 1991):