Muere Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, figura clave del heavy metal e icono social, a los 76 años

A Ozzy Osbourne le conoce gente que posiblemente no haya escuchado de forma consciente un tema suyo. Porque el artista nacido en Birmingham en 1948 bajo el nombre de John Michael Osbourne es mucho más que una figura. El mítico cantante fundador de Black Sabbath, figura fundamental del heavy metal e icono social ha fallecido este martes a los 76 años. Deja tras de sí una carrera inabarcable para cualquier obituario.

Con su voz, con su obra y también con la mitología que supo construirse Ozzy Osbourne cambió la música. Tanto con los grandes pioneros del heavy, los británicos Black Sabbath, como con la banda que llevó su propio nombre, llenó los carteles de la música durante cinco décadas. Hasta hace días, con la despedida definitiva de Black Sabbath junto a sus inseparables Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward (la formación original) y numerosos artistas invitados el 5 de julio en su Birmingham natal. Aquel día dijo adiós a la música y hoy, 22 de julio, el mundo dice le adiós a él.

Su familia ha informado de la noticia a través de un comunicado en el que aseguran que el artista ha muerto "rodeado de amor".

Tras unos años de pruebas, la carrera hacia el estrellato de Ozzy, conocido como The Madman (El loco) o The Prince of Darkness (El príncipe de las tinieblas), comenzó en 1970, con la publicación del primer disco de Black Sabbath, de título homónimo. Apenas meses después publicarían Paranoid, para disparar el eco de un grupo que acababa de cambiar la escena musical y asentar las bases del heavy que dominaría la escena en los siguientes años.

Una década después, entre excesos de drogas y alcohol y éxitos comerciales, Ozzy da uno de los muchos 'grandes saltos' que protagonizó en una vida de vértigo. Tras separarse de Black Sabbath, el peculiar cantante se lanzó a por su carrera en solitario, con un primer disco titulado Blizzard of Ozz, convertido de inmediato en un éxito internacional. Al disco de 1980 junto al recordado guitarrista Randy Rhoads, que le acompañaría también en su segundo trabajo, Diary of a Madman, en 1982.

Ya sin él tras su muerte, Ozzy continuó su carrera con Bark at the Moon en 1984, con notables ventas e impacto internacional. También lo logró con posteriores discos como The Ultimate Sin, No More Tears, ya en la década de los 90 o Ozzmosis, unos años después