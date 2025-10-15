Pérez-Reverte echa más leña al fuego: acusa a Exteriores de querer controlar la RAE y llama "paniaguado" a Luis García Montero

El escritor Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación del monumento al Capitán Alatriste, en la Real Academia de la Lengua Española, el 14 de octubre de 2025 en Madrid, España.

Continúa la batalla en el panorama español de las letras. Si hace unas semanas el director de la Academia Cervantes acusaba al director de la RAE de ser un "experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", ahora le ha tocado el turno al escritor Pérez Reverte, quien ha vuelto a reavivar la polémica tras llamar "paniaguado" a Luis García Montero y acusar a Exteriores de querer controlar la RAE.

Todo empezó cuando García Montero afirmó que la Real Academia Española esté dirigida por alguien que no es filólogo, sino un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado. Pérez-Reverte, como era de esperar, no ha tardado en reaccionar en su cuenta de X (antes Twitter) y ha denunciado que el Gobierno quiere "colonizar" la RAE, la última trinchera cultural que, según él, aún conserva algo de prestigio en Hispanoamérica.

"Exteriores, a través de su mediocre y paniaguado director del Cervantes (criatura de Albares) pretende meter mano ahí también; colonizar el ámbito natural de la RAE abriéndose paso a codazos para protagonizar la fotografía. Y a ser posible, de cara al futuro próximo, prepararse para controlar también la Academia, si se le permite hacerlo", soltó con su habitual tono.

Según él, el plan es controlar también la RAE, usarla para lucirse en las fotos y, de paso, contaminarla como —según él— ya se ha hecho con todas las demás instituciones del país. "O sea, ponerla a su servicio y contaminarla como han hecho con todas las instituciones españolas. Lo que se traduce, en el caso que nos ocupa, de una siniestra mezcla de egos revueltos y mala fe", agregó.

El rifirrafe llega justo cuando García Montero y Muñoz Machado han coincidido en Arequipa (Perú), durante el Congreso Internacional de la Lengua Española. Ambos evitaron tirarse los trastos en público, aunque García Montero ya avisó que "después habrá tiempo de hablar". Mientras que Muñoz Machado pidió a los periodistas que, si podían, no removieran más el asunto.