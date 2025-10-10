Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los directores de la RAE y el Instituto de Cervantes comienzan una guerra abierta tras las críticas de Luis García Montero
"La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", ha criticado García. 

Royal Spanish Academy or RAE, institution with a mission to ensure the stability of the Spanish language.Juan Aunion

La RAE y el Instituto Cervantes han intercambiado un cruce de reproches tras las críticas del director Luis García Montero, contra su homólogo de la Real Academia Española, quien afirmó en el Foro de la Nueva Economía que "la RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". 

"Tengo que reconocer que, como filólogo, yo estaba acostumbrado a hablar en la RAE con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, Darío Villanueva... grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias", afirmó en aquel momento Montero. 

Tras escuchar las críticas del director del Instituto Cervantes, la academia no se ha quedado callada y ha lanzado un comunicado de prensa manifestando "su absoluta repulsa por estas incomprensibles manifestaciones, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X Congreso de la Lengua Española". 

Además, la institución ha querido defender a su director, quien tal y como han explicado "ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución, y no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el nacional de ensayo y el nacional de historia".

"Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones", agrega el mismo comunicado, que termina apostando porque la relación entre ambas instituciones continúe siendo igual que antes. 

"La RAE ha estado siempre muy satisfecha de sus excelentes relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desea que se mantengan en el futuro", sentencia finalmente la institución dirigida por Santiago Muñoz Machado.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 