Pocos han respondido con más claridad que Luis Tosar a los que dicen que el cine español vive "del cuento y de las paguitas"

El actor Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya, entre ellos, a mejor actor de reparto por su papel en Los lunes al sol y mejor actor protagonista por Celda 211, ha ofrecido una entrevista en el programa de 3Cat, Col·lapse, en la que ha hablado de los que dicen que la cultura española está subvencionada.

El intérprete, protagonista en la película Golpes, ha charlado sobre diversos temas de actualidad, incluido lo que algunos sectores han defendido sobre el cine español.

"Alguien no puede ser tan cenutrio como para detestar la cultura. Detestar el cine, detestar la literatura, detestar la poesía, detestar la música. Entiendo que no. Es parte del ser humano", ha justificado.

Luis Tosar ha señalado que hay "ideologías" que tienen mucho más claro que tienen que "erradicar eso, que puede ser un movimiento de contestación y no quieren que esté ahí".

"Y luego tienen argumentos que son falaces, que usan permanentemente. Por ejemplo, que toda la cultura está subvencionada, que si solamente vivimos del cuento y de las paguitas, estas famosas de las que habla tanto la ultraderecha, sobre todo en este país", ha destacado.

Luis Tosar ha puesto en valor que "no se dan cuenta de la cantidad de puestos de trabajo que genera la industria cultural y la cantidad de dinero que aporta al PIB". "Ese atrincheramiento político tan radical, provoca lo que provoca: que gente mucho más influenciable crea que sí, que realmente es absolutamente innecesaria la cultura en un país", ha criticado.

En una entrevista en Malas Lenguas, hace unos días, el actor también tachó de "terrible" a los jóvenes de "14 o 15 años" que ensalzaban la figura de Franco. "Como si este señor no hubiera sido el mismo que un 18 de julio levantó a medio país en armas, se declaró rebelde y provocó una guerra civil durante tres años que nos ha dejado heridas abiertas y sangrando hasta el día de hoy", aseguró.