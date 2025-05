Primeras palabras de Melody tras quedar antepenúltima en Eurovisión

Melody, la representante española en Eurovisión 2025, ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram para hablar de su antepenúltimo puesto en la final del festival que ha tenido lugar este sábado en Basilea (Suiza).

Desde su habitación de hotel y "muy cansada", la artista ha querido dar las gracias por todo el apoyo recibido en estos últimos días. "A toda España, que se ha volcado al 100%. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios llenos en diferentes partes del país para ver la actuación. No me olvidaré jamás", ha dicho.

Pese a quedar en el puesto 24 con sólo 37 puntos (27 del jurado y diez del televoto), Melody ha asegurado que está satiafecha con su actuación en la final. "Hemos hecho un gran trabajo. Vocalmente estoy muy feliz del resultado y los bailarines son unos máquinas", ha dicho. Además, ha asegurado que se queda con "el amor, el cariño y el respeto" que le han brindado el resto de delegaciones.

Sin dar más detalles, la andaluza ha dicho que en los próximos días "hablará con claridad" de todo lo que ha sucedido. Igualmente, ha querido dejar claro que ella ya ha ganado al estar "feliz y satisfecha" por el trabajo realizado. "El amor está por encima de todo. ¡Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas!", ha concluido.

Minutos antes, RTVE ha calificado de "decepcionante" el puesto 24 obtenido por Melody. "Los jurados profesionales no han reconocido su capacidad vocal. Ella no lo ha podido hacer mejor. Un resultado como este es una decepción", señaló a la conclusión del certamen Ana María Bordás, jefa de la delegación de España. El puesto 24 es, de hecho, el peor resultado para España desde 2021 con Blas Cantó.

En concreto, Melody recibió 27 puntos del jurado (2 de Suecia, 5 de Azerbaiyán, 5 de Malta, 5 de Francia y 10 de Albania) y 10 del televoto (6 de Portugal, 1 de Irlanda y 3 del "resto del mundo").