Una psicóloga revela qué hay detrás de las personas que nunca hablan en los grupos de WhatsApp

En un grupo de WhatsApp se mezclan distintos tipos de perfiles: los que siempre inician las conversaciones, los que responden a los mensajes de forma recurrente, los que solo contestan a lo que consideran importante y los que nunca hablan.

En ese sentido, una psicóloga acaba de revelar qué es lo que hay detrás de esas personas que cumplen con ese último perfil, el de mantenerse dentro de un grupo de WhatsApp pero estar permanentemente en silencio.

En declaraciones a la revista Semana, Rebeca Cáceres, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, ha señalado que se trata de una forma de comportarse que "es como la vida misma: depende de un montón de factores".

Además, la experta ha destacado que "no hay una forma 'correcta' de comportarse ante los grupos de WhatsApp", por lo que "no podemos patologizar ni buscar perfiles de personalidad en una manera concreta de actuar, tanto si se responde como si no".

En consecuencia, la directora de Tribeca Psicólogos ha subrayado que lo más importante es no sobreinterpretar el hecho de que una persona sea más activa o menos en un grupo de WhatsApp.

"A veces, puede ser una preferencia, un gusto o una necesidad de silencio sin más. El mundo digital también refleja nuestra diversidad como personas. Creo que normalizar esto, sin sobreinterpretar cada gesto, es también una forma de salud mental", ha añadido al respecto Rebeca Cáceres.

"No es un ataque personal ni un gesto de desprecio"

En esa misma línea, la psicóloga ha afirmado que "lo primero que deberíamos hacer es entender que alguien no conteste en un grupo de WhatsApp no es un ataque personal, ni un gesto de desprecio. Es una decisión propia y legítima, que deberíamos respetar sin buscar más interpretación".

"No responder en un grupo no significa 'no me quiere', 'me rechaza' o 'me está ignorando'. Eso es lo que tú sientes, no lo que el otro está expresando", ha agregado la profesora de la Universidad Internacional de Valencia.

En cualquier caso, la psicóloga ha indicado que si la falta de respuesta en un grupo de WhatsApp crea incomodidad, lo más recomendable es atajar el problema en privado y no en público.

"Si a una persona le preocupa el silencio de alguien en un grupo, lo más sano no es interpretar ni suponer, sino abrir una conversación directa y privada. La comunicación íntima no se construye esperando respuestas en público, sino generando espacios donde se pueda hablar de forma clara, honesta y de tú a tú", ha resaltado Rebeca Cáceres.