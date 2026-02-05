Salen a la luz las mentiras de Mette-Marit de Noruega sobre su relación con Epstein

La familia real noruega no levanta cabeza. Es verdad que pueden respirar más o menos tranquilos porque la monarquía sigue aprobando en las encuestas y la tradicional votación en el Storting sobre la instauración de una república, lo que se realiza cada nuevo ciclo parlamentario, fue rechazada por 141 votos contra 26.

Sin embargo, un sondeo de TV2 señala que un 47,6 por ciento de los noruegos rechazan que la esposa de Haakon sea reina, frente a un 28,9 por ciento que creen que los planes deben seguir como hasta ahora al margen de las revelaciones de los archivos de Epstein.

Harald y Sonia de Noruega, Haakon y Mette-Marit de Noruega e Ingrid Alexandra de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2025. Getty Images

Con este panorama, las cosas no pintan tan mal para la casa real como institución, pero sí para Mette-Marit, que solo aparece en titulares negativos. Y además, pese a las disculpas emitidas después de que haya quedado probado que su relación con el criminal sexual fue más cercana e intensa de lo que parecía, ha habido más mentiras.

Lo de St. Barts no fue casualidad

Ya en 2019 la princesa heredera tuvo que disculparse cuando se supo que había sido amiga del hombre que hizo caer al príncipe Andrés. Palacio ofreció explicaciones en base a lo que les contó Mette-Marit al saberse descubierta, y lo mismo cuando la bomba ha vuelto a estallar en 2026. Pero... ¿les dijo la verdad?

Como detalla Se og Hør, no parece. La casa real explicó que el encuentro entre la princesa y el pedófilo en la isla de St. Barts en 2012 fue casual. Simplemente se encontraron por la calle. Se dijo en 2019 y se ha vuelto a repetir en 2026. Además, se indicó que Haakon estaba presente y que saludó a Epstein por primera y única vez en su vida.

El pedófilo Jeffrey Epstein, pilotando un barco en una de las imágenes publicadas por el Departamento de Estado de EEUU el 20 de diciembre de 2025. Departamento de Justicia de EEUU / Anadolu via Getty Images

Así lo hizo saber Guri Varpe, directora de comunicación de la casa real: "Cuando la pareja heredera estuvo de vacaciones en San Bartolomé en 2012, se encontraron con Epstein en la calle. Luego, el príncipe heredero Haakon saludó a Epstein por primera y única vez".

Pero claro, ella puede transmitir lo que le han contado sus jefes, que no tiene que coincidir con la verdad pese a que como indicó la exprimera ministra noruega, Erna Solberg, Mette-Marit debería ser completamente honesta sobre su relación con el criminal sexual.

Mette-Marit de Noruega en la boda de Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo en 2012, un enlace del que le dijo a Epstein que había sido aburrido Sean Gallup

Unos SMS revelados señalan que el encuentro no fue casual, sino que la heredera envió un mensaje a Epstein para decirle que iban para allá, ante lo que él contestó con un "genial". "Si vas por el otro lado nos encontramos. Voy con los niños", señaló ella, ante lo que el pedófilo respondió que ya iba de camino.

¿Casualidad? Ninguna. Estuvo planeado. Otra cosa es que la coincidencia en la isla caribeña en esos días fuera real, pero ha quedado acreditado que no se encontraron por la calle por azar.

Mentiras con el final de su relación

También hubo una mentira al afirmar que la vinculación entre los dos fue de 2011 a 2013, porque se mantuvo hasta 2014. En ese sentido, Guri Varpe, a la que ha tocado una papeleta difícil, matizó en un correo electrónico a VG que efectivamente el contacto se prolongó: "El último contacto escrito tuvo lugar en enero de 2014. Lamentablemente antes recordamos mal la época exacta".

Mette-Marit de Noruega en un acto oficial Rune Hellestad

Sin embargo, en las revelaciones aparece un correo de Mette-Marit a Epstein fechado en junio de 2014, cuando ella viajó a Nueva York para pronunciar un discurso en la sede de la ONU y acudir a una gala de AmFAR, y tuvieron intención de verse. ¿Y entonces esto? Otro error, contestó la directora de comunicación de la casa real noruega.

El primer ministro le pide honestidad

Así que Mette-Marit ha mentido varias veces. Es posible que lamente sinceramente su vínculo con Epstein, pero no ha sido clara ni ha contado toda la verdad. Tan escandaloso es el asunto que el propio primer ministro de su país, Jonas Gahr Støre, criticó la falta de juicio de la nuera del rey Harald y le pidió honestidad.

Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega EFE

Esa honestidad debe empezar con su marido y con su equipo, ser clara y transparente, y después con el país del que está llamada a ser reina consorte. De no haber tantos archivos podría haber mentido y salir indemne, allá con su conciencia, pero en las comunicaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Mette-Marit es mencionada nada más y nada menos que mil veces. ¿Quién dice que no queda más por salir?