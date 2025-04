Acude al médico por antecedentes de infartos, revisan su colesterol en una analítica y la cardióloga da una lección que puede salvar vidas

La usuaria en TikTok dra.irenenar_card comparte contenido en el que habla de su especialidad. Tal y como detalla en la biografía de su perfil, se dedica a la cardiología y al metabolismo. En uno de sus últimos vídeos ha hablado de la importancia de cuidar el colesterol.

"Pero, Irene, ¿de verdad me tengo que tomar la pastilla del colesterol?". Esa es una de las preguntas más frecuentes en su consulta, afirma. "Pues te voy a contar uno de los casos, a ver tú qué opinas", ha añadido.

Para contextualizar, ha explicado que se trataba de un paciente de 55 años que tiene antecedentes familiares de infartos a edades muy precoces. "Por eso ya miramos las arterias de su corazón hace un par de años y ya vemos que tenía placas de colesterol".

"Había llevado siempre muy buena vida y el último año por un estrés personal pues se había descuidado por completo" prosigue narrando. En la analítica, que la muestra en el vídeo, se registraron unos niveles que "no nos gustaron demasiado", precisa la cardióloga, "sobre todo habiendo visto las arterias y habiendo tenido estos antecedentes familiares que tiene".

"De manera que, si miramos el resto de la analítica para ver si nos da consuelo, pues vemos que no", prosigue. "Tiene una insulina en ayunas elevada, con una hemoglobina delicada que ya está casi casi... en rango de prediabetes, tiene hiperuricemia, como podéis ver aquí, y tiene también la homocisteína elevada como parámetro de rigidez arterial", añade.

"Entonces, ¿qué creéis? ¿Se tiene que tomar la pastilla para el colesterol? Pues bueno, ya hablándolo con él, lo hemos convencido y la pastilla se la va a tomar a pesar o aparte de volver a sus buenos hábitos de vida", insiste. Y concluye: "Tomar medicación no es una excusa para no cuidarse, pero hay veces que no nos queda otra".