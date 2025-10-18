Adiós a ducharse como siempre: el nuevo método más higiénico e innovador para rematar la ducha con seguridad

Ducharse, además de ser un hábito higiénico y saludable, puede ser todo un placer. Primero, por la sensación de quedarse limpio, y después, por el momento relajante y sensorial que puede suponer. Eso sí, en ocasiones la experiencia puede dejar alguna sensación desagradable, como la humedad posterior en las toallas, que en ocasiones tarda demasiado en quitarse, lo que provoca problemas de olores y, peor aún, de bacterias y microorganismos.

Desde Alemania ya hablan de un invento que podría revolucionar esos momentos posteriores a salir de la bañera. En ludwigshafen24 proponen "una alternativa higiénica y rápida" que, a pesar de que no está implantada ni es nada habitual, podría suponer un futuro prometedor.

Una posible alternativa a todos los inconvenientes de las toallas mojadas sería "el secador corporal eléctrico, un dispositivo que funciona de forma similar a un secador de pelo y seca la piel con aire caliente", afirman.

Como principal ventaja, señalan que reduce significativamente la proliferación de bacterias y hongos en estos tejidos.

Como describen, el funcionamiento es "increíblemente sencillo": "Se genera una corriente de aire que se dirige uniformemente sobre el cuerpo, eliminando suavemente la humedad restante. Muchos modelos también utilizan tecnología de iones de plata, que, según los fabricantes, tiene un efecto antibacteriano".

Puntualizan además que dispositivos similares suelen tener sensor de movimiento, por lo que no haría falta ni tocar botones para que se iniciara. Bastaría con ponerse delante para que el aparato detectara a la persona.

En el lado negativo, es posible que el dispositivo emitiera ruido, un problema que con el uso de toallas no existe, pero hay que pensar en que, por otro lado, no habría que estar lavándolas y tendiéndolas. Por ahora parece ciencia ficción, pero es posible que el futuro, con sus innovaciones tecnológicas, nos sorprenda. Mientras tanto, como siempre, se recomienda lavar las toallas de manera muy frecuente para evitar que proliferen en ellas los indiseados microorganismos y, de esta manera, cuidar nuestra piel.