Aitor Nogales, investigador del CSIC, sobre el brote de gripe: "No sé si volveremos al uso obligatorio de mascarillas, pero sería recomendable en ciertos ámbitos"

Según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, la incidencia de la gripe a lo largo de la última semana se ha disparado en España hasta los 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, rebasando el umbral epidémico.

Para poner en perspectiva esas cifras, en la misma semana del año pasado la incidencia de la gripe se encontraba en 12,8 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del nivel actual.

Con el objetivo de tratar de cortar el avance a la enfermedad respiratoria, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha recomendado la vacunación "sin demora" por una "inusual" circulación temprana de la gripe no solo en España sino en todos los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. En concreto, esta alta incidencia de la gripe se ha adelantado entre tres y cuatro semanas en comparación con las dos temporadas anteriores.

Ante este brote de gripe, existen organismos y expertos que están pidiendo regresar a la utilización obligatoria de mascarillas al menos en lugares estratégicos como los centros hospitalarios.

En ese sentido, Aitor Nogales, investigador del CSIC, ha intervenido en el programa La mirada crítica de Telecinco y ha expresado que "no sé si volveremos al uso obligatorio de mascarillas, pero en ciertos ámbitos como centros de salud serían muy recomendables porque allí acude gente enferma".

Por otro lado, respecto a por qué la gripe está teniendo una tasa de incidencia tan alta sin haber llegado ni siquiera al mes de diciembre, el experto ha explicado que "el virus de la gripe son tres virus. Uno de ellos es el que está afectando más ahora y es un tipo de virus que durante los últimos dos años no circulaba con fuerza. Además, este año el virus ha mutado mucho y la inmunidad de la población es menor que la esperada".