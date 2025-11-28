La comunidad que ha logrado esquivar el repunte de la gripe que azota España: "Ni adelanto, ni pico"

La gripe azota España (y mucho antes de lo previsto). La enfermedad respiratoria ha registrado a lo largo de la última semana un nuevo repunte que ha hecho que alcance el umbral epidémico.

En concreto, el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III señala que en España se han registrado 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del pasado año. No obstante, la incidencia en los hospitales es baja, ya que la cifra se mantiene en 2,6.

El mencionado informe recoge un incremento generalizado todas las infecciones respiratorias (gripe, COVID-19 y Virus Respiratorio Sincitial) entre el 17 y el 23 de noviembre hasta alcanzar una tasa de 519,3 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, lo que supone 37 puntos más que en la semana anterior.

En esta nueva temporada de gripe, los principales síntomas de la enfermedad son la tos (la sufren un 81,6% de los contagiados), la fiebre (80,3%), el malestar general (74,5%) y la congestión nasal (72,8%).

La única excepción

Sin embargo, no a toda España ha llegado con la misma fuerza la gripe. Existe una comunidad autónoma que ha conseguido esquivar esa subida de la mencionada enfermedad contagiosa.

Se trata de Canarias. Allí, la incidencia de la gripe se sitúa en 39,8 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional de 112,2 casos. En consecuencia, el archipiélago canario se mantiene en el Escenario 0, el nivel más bajo de alerta.

Tal y como recoge el medio de comunicación Atlántico Hoy, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerdan que "en Canarias el pico siempre suele ser más tarde que en la Península. Y este año va por el mismo camino". Por lo tanto, en este momento el archipiélago se encuentra "en una situación basal, así que de momento, ni adelanto ni pico".