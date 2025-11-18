Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuenta cómo reaccionan los noruegos si alguien va con gripe o catarro a trabajar y es para pensárselo dos veces
Cuenta cómo reaccionan los noruegos si alguien va con gripe o catarro a trabajar y es para pensárselo dos veces

En otros países se considera "heroísmo". 

Rodrigo Carretero
Una persona, sonándose en una oficina.Getty Images

Un ciudadano francés que vive en Noruega ha compartido su sorpresa por la reacción que tienen allí en los trabajos si algún compañero va a trabajar enfermo y lo ha resumido con una frase: lo que en otros países se considera heroísmo allí se ve como puro egoísmo. 

"En Francia, cuando vas a trabajar con la gripe se considera heroísimo. Aquí se considera egoísmo. Lo ven como que están contagiando a 30 personas y, por tanto, lo consideran un egoísmo irresponsable", asegura en TikTok el usuario @laviv.inrg.

"Y cuando le dices a tu jefe que estás enfermo él te dice: '¿Pero por qué te disculpas por estar enfermo? Es normal, estás malo. No vengas", pone de relieve.

También le ha llamado la atención que allí no contemplan la posibilidad de hacer horas extras sin que se las recompensen de alguna forma: "Las horas extras que no se pagan. Dices que estás haciendo eso por solidaridad y todos se sorprenden y te dicen: 'Trabajas gratis'. Incluso algunos me dijeron que eso es la esclavitud moderna", asegura.

La importancia de la "autocertificación"

En Noruega, de hecho, tienes derecho a una baja laboral remunerada si estás enfermo y no puedes trabajar. Puedes ausentarte hasta 3 días consecutivos sin necesidad de un justificante médico gracias a la "autocertificación" (egenmelding), siempre que se lo comuniques al empleador.

Según la web del servicio de sanidad de Noruega, "cada empleador establece sus propios procedimientos y formularios de autocertificación para sus empleados": "Puedes proporcionar la autocertificación por escrito o verbalmente. Es posible que el empleador requiera una confirmación por escrito una vez que hayas regresado al trabajo. Consulta con su empleador para saber qué se aplica en tu lugar de trabajo".

Los límites de la "autocertificación"

En cualquier caso, también se avisa: "Su empleador puede decidir que usted no está autorizado a utilizar la autocertificación si tiene motivos razonables para suponer que su ausencia no se debe a una enfermedad".

"Tu empleador debe avisarte con antelación si te quita el derecho a utilizar la autocertificación, para que puedas expresar tu opinión. Si has perdido tu derecho a utilizar la autocertificación, tu empleador debe reconsiderar la decisión después de 6 meses", se añade. 

