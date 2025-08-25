Alerta por la presencia de partículas metálicas en galletas de la marca Fontaneda

La AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) ha informado este lunes de una alerta por la distribución de unas galletas con partículas metálicas en algunos supermercados españoles.

Concretamente, se trata de una alerta comunicada por la empresa de alimentación Mondelēz International, que ha informado a las autoridades de la presencia de estas partículas en un lote de Galletas Pims Naranja, de la marca Fontaneda.

Se trata del lote número OHT1153212, con fecha de consumo preferente para el 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815. Tal y como ha informado la AESAN, el producto se habría distribuido en siete comunidades: Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Además, no descartan que se haya podido comercializar también en otras comunidades autónomas.

En este momento se está procediendo a la retirada de este producto en las comunidades afectadas y la AESAN ha aconsejado a las personas que hayan comprado estas galletas y las tengan en casa que se abstengan de consumirlas.