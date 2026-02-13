En Reino Unido creen que hay una ciudad española que es el "antídoto" perfecto contra los complejos turísticos superpoblado

Es conocida como la "huerta de la reina" y, según recoge el medio británico 'The Telegraph', es todo "un antídoto contra los complejos turísticos superpoblados de España". Se trata de Murcia, la cual destaca por sus playas, oferta gastronómica y paisajes, así como por no contar con "multitudes" de turistas.

"Me recuerda a Marruecos", afirma William Cook, el escritor de dicho artículo, donde relata cómo fue su experiencia al visitar esta pequeña región española, a la que compara con nuestro país vecino. "La historia morisca de España forma parte de su magia pura y aquí en Murcia esa magia es omnipresente", agrega el británico.

"Visité España por primera vez en 1990 y me enamoré perdidamente de esta nación salvaje y sofisticada. Desde entonces, he viajado por todas partes, desde Cataluña hasta Cantabria, desde Asturias hasta Andalucía. Pero nunca había estado en Murcia, y parece que no soy el único. Murcia es, en realidad, dos lugares: no solo esta gran y bulliciosa ciudad, sino también la accidentada región que la rodea", subraya Cook.

Además de destacar que es un lugar que no se encuentra masificado, el británico señala que la región cuenta con "impresionantes" vistas, increibles viñedos, una "animada vida callejera" y la historia que le rodea. Uno de los lugares que más le llama la atención es su catedral, "una de las más impresionantes de España". "Aquí no hay turistas haciendo fotos, simplemente españoles devotos, con la cabeza inclinada en oración silenciosa", añade.

Otra de las cosas que le ha fascinado son las playas de la región, especialmente la de Calblanque, la cual considera como una "de las playas más hermosas que he visto". "Es una preciosa reserva natural, meticulosamente protegida y oculta por un anillo de colinas rocosas. Desde esta playa azotada por el viento, no se ve ni un solo edificio, ni rastro de presencia humana (ni siquiera el apartamento está a la vista)", explica el británico a sus lectores.

Por todo ello, el británico dice que no entiende por qué esta zona no es igual de visitada que otras partes de nuestro país y asegura que volverá. "Quizás sea porque es una de las regiones más pequeñas y pobres de España. Quizás porque no tiene las atracciones conocidas que se encuentran en zonas más concurridas y ricas del país. Pero al igual que La Mancha y Extremadura, se siente íntima y auténtica. Estoy segura de que volveré", sentencia finalmente en el artículo.