Sara, trabajadora del hogar interna ecuatoriana en España: "Me daban las doce de la noche y estaba limpiando terrazas"
Sara, trabajadora del hogar interna ecuatoriana en España: "Me daban las doce de la noche y estaba limpiando terrazas"

Tanto ella como otras internas han pasado por experiencias muy duras.

Empleada de hogar latina, en una imagen de archivo.
Empleada de hogar latina, en una imagen de archivo.

Los relatos de la inmigración a España son dispares. Mientras que hay historias fantásticas de gente que ha encontrado su sitio, también hay vivencias en las que el tesón y la idea de superación han sido claves para superar todos los obstáculos y problemas a los que se han tenido que enfrentar en el nuevo país. 

A veces, el camino es duro, muy duro, y si no, que se lo cuenten a Sara Alvarado. Tal y como cuenta en una entrevista concedida al periódico Primicias, llegó a España procedente de Guayaquil en 1998, y sufrió muchísimo tras aterrizar en Madrid: "Me dijeron que yo podía estudiar y trabajar. Cuando vine aquí no era así la realidad", expresa, tal y como recoge el citado medio de comunicación. 

Situación de varias internas 

Su situación la llevó a trabajar de interna, donde tuvo que soportar jornadas interminables. "Me daban las doce de la noche, cuarto para la una, y yo estaba limpiando terrazas", asegura. 

Fabiola Estrada también ha tenido que sufrir una experiencia similar. Llegada de Pedro Vicente Maldonado en 1998 a Madrid, dejó su negocio en Ecuador para emprender una aventura laboral en Europa que rápidamente pasó de ilusionante a explotadora. Trabajó de interna; su empleadora se quedó con su pasaporte y, durante tres meses, no contó con días libres, ni teléfono ni información del exterior: "Decidí que aunque me quedara en la calle y aunque me pague, tenía que irme", relata. 

Ambas elevaron sus casos a Territorio Doméstico, una organización encargada de brindar protección a las personas que trabajan en el hogar. Además de compartir experiencias, se les consiguen derechos, tales como su entrada en el régimen general, el derecho a par y herramientas de prevención laboral, aunque, según recoge el medio en cuestión. 

Normativa para empleadas/os del hogar 

La normativa de las empleadas del hogar ha experimentado cambios desde su nacimiento. El Real Decreto 1620/2011 del 14 de noviembre, que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, determina los elementos esenciales del régimen de empleadas/os del hogar. En cuanto a las empleadas de hogar internas, recoge: 

  • Jornada laboral máxima de 40 horas. El resto de horas se distribuirá en función de la necesidad y el pacto acordado con el empleador en horas de presencia y horas de pernocta. 
  • Descanso diario mínimo de 12 horas consecutivas y un descanso semanal de al menos 36 horas consecutivas. 
  • Los empleadores deben proporcionar alojamiento y alimentación adecuada, con una reducción permitida de hasta un 30% del salario total por estos conceptos.
