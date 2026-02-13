David Summers, de 'Hombres G', explica cuál es "la gran cagada de la política en España"
Ha concedido una entrevista a 'The Objective'.
El cantante de Hombres G, David Summers, ha concedido una entrevista en El Purgatorio, de The Objective, donde ha hecho un repaso sobre la situación política actual y donde ha hablado hasta de Eurovisión y de la no participación de España.
Sobre si había más libertad en los 80 que ahora ha vuelto a decir que sí: "Es que ahora no se puede estar en desacuerdo". Ha señalado que se vive en el "conmigo o contra mí" y en un Madrid-Barça constante por lo que "cada vez parece más difícil que se pueda llegar a un entendimiento a base de diálogo".
"A mí me parece muy difícil que un político de derechas intente dialogar con uno de izquierdas y el uno al otro le diga: 'Oye, pues tienes razón, no había pensado en eso, es verdad'", ha comentado.
"Las ideas son las ideas, las palabras son las palabras y las personas son personas. Y por mucho que seas de una cosa o de otra, realmente lo que hay que intentar es ser buena persona y ya está", ha apostillado.
Precisamente aquí es donde Summers ve "la gran cagada de la política en España": los políticos no son buenas personas.
"Es que esa es la gran cagada de la política en España y en todo el mundo, porque esto es una cosa global: el problema es que los políticos son malas personas. Porque si fueran buenas personas no harían lo que hacen", ha reseñado.
Y ha apostillado: "Si pensaran de verdad en el bienestar del pueblo al que les ha tocado gobernar y en cosas buenas para la gente e intentar mejorar la vida de las personas, no harían lo que hacen".
Sobre Eurovisión
También ha hablado de Eurovisión y de la ausencia de España y ha confesado que aunque le da igual el festival le parece "muy tonto" el motivo por el cual no se quieren ir a ciertos festivales de música.
"Es muy hipócrita todo. Tenemos que pensar que los cantantes y los artistas que van a Eurovisión no tienen por qué representar las ideas políticas del país de donde vienen. Es como si tú fueras a cantar a cualquier sitio y, por tanto, representaras al Gobierno de Pedro Sánchez porque estás cantando en este festival en no sé dónde", ha reflexionado.
Y ha zanjado así el tema: "Pues para nada, tú puedes ser español y no sentirte representado por un cierto Gobierno, ¿no?".