David Summers, de 'Hombres G', explica cuál es "la gran cagada de la política en España"

El cantante de Hombres G, David Summers, ha concedido una entrevista en El Purgatorio, de The Objective, donde ha hecho un repaso sobre la situación política actual y donde ha hablado hasta de Eurovisión y de la no participación de España.

Sobre si había más libertad en los 80 que ahora ha vuelto a decir que sí: "Es que ahora no se puede estar en desacuerdo". Ha señalado que se vive en el "conmigo o contra mí" y en un Madrid-Barça constante por lo que "cada vez parece más difícil que se pueda llegar a un entendimiento a base de diálogo".

"A mí me parece muy difícil que un político de derechas intente dialogar con uno de izquierdas y el uno al otro le diga: 'Oye, pues tienes razón, no había pensado en eso, es verdad'", ha comentado.

"Las ideas son las ideas, las palabras son las palabras y las personas son personas. Y por mucho que seas de una cosa o de otra, realmente lo que hay que intentar es ser buena persona y ya está", ha apostillado.

Precisamente aquí es donde Summers ve "la gran cagada de la política en España": los políticos no son buenas personas.

"Es que esa es la gran cagada de la política en España y en todo el mundo, porque esto es una cosa global: el problema es que los políticos son malas personas. Porque si fueran buenas personas no harían lo que hacen", ha reseñado.

Y ha apostillado: "Si pensaran de verdad en el bienestar del pueblo al que les ha tocado gobernar y en cosas buenas para la gente e intentar mejorar la vida de las personas, no harían lo que hacen".

Sobre Eurovisión

También ha hablado de Eurovisión y de la ausencia de España y ha confesado que aunque le da igual el festival le parece "muy tonto" el motivo por el cual no se quieren ir a ciertos festivales de música.

"Es muy hipócrita todo. Tenemos que pensar que los cantantes y los artistas que van a Eurovisión no tienen por qué representar las ideas políticas del país de donde vienen. Es como si tú fueras a cantar a cualquier sitio y, por tanto, representaras al Gobierno de Pedro Sánchez porque estás cantando en este festival en no sé dónde", ha reflexionado.

Y ha zanjado así el tema: "Pues para nada, tú puedes ser español y no sentirte representado por un cierto Gobierno, ¿no?".