La ejemplar respuesta que Víctor Manuel le dio a Julio Iglesias cuando éste le dijo: "Con lo que tú has podido ser…"

El cantautor Víctor Manuel, autor de canciones como Solo pienso en ti y El abuelo Vítor, con premios como el Grammy Latino a la Excelencia musical y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha contado una conversación que tuvo hace años con Julio Iglesias y que dice mucho de cómo es.

El cantante ha recordado que "hubo una época en que había claramente canciones que no podías cantar en público, o si lo hacías ya sabías a qué te exponías". "En ese sentido siempre he hecho un poco lo que he querido hacer", ha asegurado en una entrevista en Fusión Asturias.

"El otro día recordaba una frase que me dijo Julio Iglesias con todo el cariño hace muchos años: 'Hay que ver, Víctor, con lo que tú has podido ser…'. Él pensaba que yo tenía un futuro, por lo menos como el de él", ha explicado Víctor Manuel.

"No quiero otra cosa"

"Y le contesté; 'Pero Julio, ¿a ti quién te ha dicho que esto no es lo que yo quiero ser? No quiero otra cosa, si la quisiera, lo intentaría y ya ves que no lo hago'. Me he sentido libre para hacer lo que he querido en cada momento, y por eso me he equivocado tanto", ha afirmado.

Hace unas semanas, Víctor Manuel se pronunció precisamente sobre las acusaciones contra Julio Iglesias, cuya denuncia por agresión sexual por parte de dos exempleadas ha sido archivada por la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción.

Su relación con Julio Iglesias

El artista afirmó que los contactos entre ambos han sido "mínimos" a lo largo del tiempo, pero puso en el foco a las personas que le han defendido "sin saber lo que ha pasado".

"Son cosas que no te esperas, pero me parece todavía mucho peor los que se han puesto a defenderle sin saber lo que ha pasado. Eso me espanta más", manifestó Víctor Manuel en una entrevista con Europa Press.

"Me parece más vasto todo eso y más estúpido todas las defensas a ultranza de la bonhomía de Julio, sobre la que yo no tengo que dudar, pero simplemente hay unas denuncias que están ahí y corresponde a la justicia juzgarlas o no", ha comentó haciendo referencia a la defensa que del cantante ha hecho Ramón Arcusa.