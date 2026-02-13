Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el próximo lunes después de más de un mes de baja
Política
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el próximo lunes después de más de un mes de baja 

"Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación", ha señalado el mismo en sus redes sociales. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un acto reciente
Salvador Illa, en un acto recienteEuropa Press via Getty Images

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará este lunes después de conseguir recuperar la movilidad tras más de un mes de baja, según ha anunciado el dirigente en sus redes sociales este viernes. 

"El lunes me reincorporo de forma progresiva al trabajo y a mis responsabilidades como presidente de la Generalitat. Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación", ha señalado el líder de la Generalitat a través de 'X', donde ha querido agradecer personalmente a los trabajadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron su trabajo, así como al resto de personas que se han preocupado por su estado de salud. 

"Mi agradecimiento al personal del Hospital Universitario @vallhebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo. Gracias también por todo el calor y los ánimos que me han acompañado estos días", ha agregado en la publicación. 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
