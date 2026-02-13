El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el próximo lunes después de más de un mes de baja 

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará este lunes después de conseguir recuperar la movilidad tras más de un mes de baja, según ha anunciado el dirigente en sus redes sociales este viernes.

"El lunes me reincorporo de forma progresiva al trabajo y a mis responsabilidades como presidente de la Generalitat. Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación", ha señalado el líder de la Generalitat a través de 'X', donde ha querido agradecer personalmente a los trabajadores del Hospital Universitario Vall d'Hebron su trabajo, así como al resto de personas que se han preocupado por su estado de salud.

"Mi agradecimiento al personal del Hospital Universitario @vallhebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo. Gracias también por todo el calor y los ánimos que me han acompañado estos días", ha agregado en la publicación.

