Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este es el orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026
Cultura
Cultura

Este es el orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

La final podrá seguirse a partir de las 22h de este 14 de febrero en TVE.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalinda Galán en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.
Rosalinda Galán en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.ROBERTO MORENO MOYA

Quedan poco más de 24 horas para que el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm acoja la gran final del Benidorm Fest 2026. Después de que la madrugada de este viernes se conocieran los seis finalistas de la segunda semifinal, entre los que se encuentran nombres como The Quinquis, Rosalinda Galán, Miranda! y bailamamá, Asha o MAYO, quienes se sumaron a los clasificados del martes como Lucycalys & Tony Grox, Mikel Herzog Jr., Kitai o Kenneth.

Tras esto, este viernes se ha procedido al sorteo del orden de actuación de la final, que tendrá lugar este sábado 14 de febrero a partir de las 22h en TVE, aunque no ha sido de la manera habitual a la de años anteriores, sino que se ha seguido un sorteo de running order similar al de Eurovisión.

Tal y como ha explicado, la directora de comunicación y participación de RTVE, María Eizaguirre, cada participante tiene tres opciones para aportar "equilibro artístico y dinamismo": primera parte, segunda parte o elección de los productores, que colocarán los temas en base a la estructura de la gala. De esta forma, el reparto inicial quedó así:

1ª Mitad

  • Kitai, con El amor te da miedo
  • The Quinquis, con Tú no me quieres
  • Izan Llunas, con ¿Qué vas a hacer?
  • Dani J, con Bailándote

2ª Mitad

  • María León & Julia Medina, con Las damas y el vagabundo
  • Kenneth, con Los ojos no mienten
  • Mikel Herzog Jr., con Mi mitad
  • Rosalinda Galán, con Mataora

Elección Dirección Artística

  • MAYO, con Tócame
  • Tony & Lucy, con T amaré
  • Asha, con Turista
  • Miranda! & bailamamá, con Despierto amándote

En una rueda de prensa posterior a las 12h, en la que han estado presentes los 12 finalistas del certamen, se ha dado a conocer el orden definitivo de estas dos mitades de la final y cuál ha sido la elección de los organizadores de la gala.

Finalmente, el orden de actuación, repartido en las dos mitades de la gala ha quedado así:

Primera mitad:

  1. MAYO, con Tócame
  2. Kitai, con El amor te da miedo
  3. Asha, con Turista
  4. Dani J, con Bailándote
  5. The Quinquis, con Tú no me quieres
  6. Izan Llunas, con ¿Qué vas a hacer?

Segunda mitad

  1. Mikel Herzog Jr., con Mi mitad
  2. María León & Julia Medina, con Las damas y el vagabundo
  3. Rosalinda Galán, con Mataora
  4. Kenneth, con Los ojos no mienten
  5. Miranda! & bailamamá, con Despierto amándote
  6. Tony & Lucy, con T amaré

150.000 euros al ganador, la sirenita de bronce y varios acuerdos

El ganador o ganadora del Benidorm Fest 2026, aunque no representará a España en Eurovisión por la decisión de RTVE de salir del certamen europeo por la participación de Israel, sí que contará con un importante premio económico: 100.000 euros para el artista ganador y 50.000 euros para el compositor o compositores de la canción ganadora.

A esto se sumará la icónica figura de la sirenita de bronce y varios acuerdos musicales que serán una novedad este 2026. La cadena pública llegó a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para promocionar su música y grabar un single allí y otro viaje a Estocolmo para grabar otro sencillo en los estudios de Spotify.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO