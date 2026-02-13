Este es el orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

Quedan poco más de 24 horas para que el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm acoja la gran final del Benidorm Fest 2026. Después de que la madrugada de este viernes se conocieran los seis finalistas de la segunda semifinal, entre los que se encuentran nombres como The Quinquis, Rosalinda Galán, Miranda! y bailamamá, Asha o MAYO, quienes se sumaron a los clasificados del martes como Lucycalys & Tony Grox, Mikel Herzog Jr., Kitai o Kenneth.

Tras esto, este viernes se ha procedido al sorteo del orden de actuación de la final, que tendrá lugar este sábado 14 de febrero a partir de las 22h en TVE, aunque no ha sido de la manera habitual a la de años anteriores, sino que se ha seguido un sorteo de running order similar al de Eurovisión.

Tal y como ha explicado, la directora de comunicación y participación de RTVE, María Eizaguirre, cada participante tiene tres opciones para aportar "equilibro artístico y dinamismo": primera parte, segunda parte o elección de los productores, que colocarán los temas en base a la estructura de la gala. De esta forma, el reparto inicial quedó así:

1ª Mitad

Kitai, con El amor te da miedo

The Quinquis, con Tú no me quieres

Izan Llunas, con ¿Qué vas a hacer?

Dani J, con Bailándote

2ª Mitad

María León & Julia Medina, con Las damas y el vagabundo

Kenneth, con Los ojos no mienten

Mikel Herzog Jr., con Mi mitad

Rosalinda Galán, con Mataora

Elección Dirección Artística

MAYO, con Tócame

Tony & Lucy, con T amaré

Asha, con Turista

Miranda! & bailamamá, con Despierto amándote

En una rueda de prensa posterior a las 12h, en la que han estado presentes los 12 finalistas del certamen, se ha dado a conocer el orden definitivo de estas dos mitades de la final y cuál ha sido la elección de los organizadores de la gala.

Finalmente, el orden de actuación, repartido en las dos mitades de la gala ha quedado así:

Primera mitad:

MAYO, con Tócame Kitai, con El amor te da miedo Asha, con Turista Dani J, con Bailándote The Quinquis, con Tú no me quieres Izan Llunas, con ¿Qué vas a hacer?

Segunda mitad

Mikel Herzog Jr., con Mi mitad María León & Julia Medina, con Las damas y el vagabundo Rosalinda Galán, con Mataora Kenneth, con Los ojos no mienten Miranda! & bailamamá, con Despierto amándote Tony & Lucy, con T amaré

150.000 euros al ganador, la sirenita de bronce y varios acuerdos

El ganador o ganadora del Benidorm Fest 2026, aunque no representará a España en Eurovisión por la decisión de RTVE de salir del certamen europeo por la participación de Israel, sí que contará con un importante premio económico: 100.000 euros para el artista ganador y 50.000 euros para el compositor o compositores de la canción ganadora.

A esto se sumará la icónica figura de la sirenita de bronce y varios acuerdos musicales que serán una novedad este 2026. La cadena pública llegó a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para promocionar su música y grabar un single allí y otro viaje a Estocolmo para grabar otro sencillo en los estudios de Spotify.