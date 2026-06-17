Borja Quiroga, nefrólogo: "No hay ninguna molécula ni ningún órgano que lesionado te quite tanta esperanza de vida como el riñón"

Cuando se habla de longevidad y envejecimiento saludable, la mayoría de las conversaciones giran en torno al corazón, el cerebro o los hábitos de vida. Sin embargo, para el nefrólogo Borja Quiroga existe un gran protagonista olvidado: el riñón. El especialista asegura que mantener este órgano en buen estado puede ser una de las claves más importantes para llegar a la vejez con calidad de vida

"No hay ninguna molécula ni ningún órgano que lesionado te quite tanta esperanza de vida como el riñón". Según explica, el objetivo no debería ser únicamente vivir más años, sino hacerlo conservando la autonomía y la capacidad de disfrutar de la vida. "¿Quién quiere vivir hasta los 150 años si no puede realizar ninguna actividad diaria?", plantea.

Un órgano que frena el envejecimiento

Quiroga define al riñón como un órgano "gerosupresor", un término poco conocido que utiliza para describir su capacidad de ralentizar el envejecimiento biológico. "Todo el mundo sabe que el riñón depura toxinas, pero hace mucho más. Si tienes un riñón sano, se frenan mecanismos que aceleran el envejecimiento del organismo", explica.

Ilustración de unos riñones. Getty Images

El impacto de una enfermedad renal avanzada puede ser devastador. El especialista pone como ejemplo a una persona que necesita diálisis a los 20 años. Mientras que la esperanza de vida media en España ronda los 86 años, un paciente joven dependiente de diálisis podría vivir aproximadamente hasta los 40 años. "Pierde alrededor de 40 años de vida. No existe ningún otro órgano cuya lesión tenga un impacto tan grande sobre la esperanza de vida", afirma.

La proteína que podría explicar el envejecimiento

Una de las piezas clave de este proceso es la llamada proteína Klotho o cloto, una sustancia producida principalmente por el riñón y que, según la investigación científica, desempeña un papel fundamental en la regulación del envejecimiento.

Su función principal es ayudar a eliminar el exceso de fósforo del organismo, un mineral presente de forma natural en muchos alimentos, pero también en grandes cantidades en numerosos productos ultraprocesados.

Una imagen de archivo de los riñones Getty Images/Science Photo Libra

El interés científico por esta proteína comenzó en 1997, cuando un grupo de investigadores japoneses eliminó accidentalmente el gen responsable de producir Klotho en ratones de laboratorio. "Los animales vivían apenas tres meses en lugar de tres años. Morían siendo jóvenes, pero con signos de envejecimiento acelerado en el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones", relata Quiroga.

Desde entonces, numerosos estudios han señalado que la pérdida de Klotho podría estar relacionada con el envejecimiento prematuro y con muchas de las complicaciones asociadas a la enfermedad renal.

El papel de los ultraprocesados

El especialista advierte especialmente sobre el consumo habitual de ultraprocesados, productos que suelen contener grandes cantidades de aditivos ricos en fósforo inorgánico. "El riñón puede eliminar sin problemas el fósforo que obtenemos de alimentos naturales como el pescado. El problema son los picos constantes de fósforo procedentes de los ultraprocesados", señala.

Una persona tirando bollería industrial y alimentos ultraprocesados a la basura. Getty Images

Según explica, esa sobrecarga obliga a la proteína Klotho a trabajar de forma intensiva, favoreciendo su desgaste y reproduciendo mecanismos similares a los que aparecen en las enfermedades renales. "Estamos simulando una enfermedad renal. El exceso de fósforo acaba afectando a los sistemas que protegen frente al envejecimiento", afirma.

"Son tóxicos para la salud"

Quiroga adopta una postura especialmente crítica respecto a este tipo de alimentos y considera que la sociedad todavía infravalora sus efectos. "Los ultraprocesados nos hacen la vida más fácil, pero son tóxicos. Para la salud tienen un impacto comparable al tabaco o al alcohol", asegura.

El nefrólogo reconoce que estas afirmaciones pueden resultar polémicas, especialmente cuando muchos de estos productos forman parte habitual de la alimentación infantil. Sin embargo, insiste en que la evidencia científica apunta cada vez más hacia sus efectos negativos. "Jamás pondríamos un cigarrillo en la boca de un niño, pero sí les damos determinados ultraprocesados sin cuestionarlo", reflexiona.