Cardiólogo con 25 años de experiencia explica las claves para afrontar las altas temperaturas: "Es importante mantener una alimentación donde se controle la sal"

Las altas temperaturas no solo provocan incomodidad durante el verano, también pueden convertirse en un serio riesgo para la salud, especialmente en personas con hipertensión, enfermedades cardíacas o problemas respiratorios. De hecho, el golpe de calor, es una de las consecuencias más graves relacionadas con el calor extremo ya que puede poner en riesgo órganos vitales como el cerebro, el corazón o los riñones si no se actúa a tiempo.

El cardiólogo Jorge Chami conocido en redes como @dr.jorgechami ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a pacientes hipertensos y personas vulnerables. "Una correcta hidratación en estos tiempos tan calurosos es vital", advierte el especialista, que insiste además en la importancia de controlar la alimentación y no abandonar nunca la medicación.

Qué es un golpe de calor y por qué puede ser peligroso

El golpe de calor se produce cuando el cuerpo alcanza temperaturas superiores a los 40 grados y pierde la capacidad de regularse correctamente. Esta situación puede aparecer tras una exposición prolongada al calor o después de realizar actividad física intensa en ambientes calurosos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la confusión, el mareo, la piel caliente, la respiración acelerada, las náuseas, el dolor de cabeza o incluso la pérdida de conciencia. Los especialistas recuerdan que se trata de una emergencia médica que necesita atención inmediata.

Además, existen factores que aumentan el riesgo de sufrirlo, como la edad avanzada, la deshidratación, ciertas enfermedades crónicas o el consumo de determinados medicamentos, entre ellos algunos antihipertensivos, diuréticos o antidepresivos.

La hidratación, clave durante una ola de calor

El doctor Jorge Chami explica que uno de los mayores peligros durante el verano es la deshidratación, especialmente en personas hipertensas. "El primer punto es la deshidratación. Una correcta hidratación en estos tiempos tan calurosos es vital", señala.

El especialista recomienda beber agua de manera frecuente incluso aunque no exista sensación de sed, ya que el organismo pierde líquidos constantemente a través del sudor. Otros especialistas, también aconsejan evitar el alcohol y las bebidas azucaradas, que pueden dificultar la regulación de la temperatura corporal.

Controlar la sal y seguir el tratamiento médico

Otra de las claves que destaca el cardiólogo es la alimentación. "Es importante mantener una alimentación donde se controle la sal y otros componentes", explica Chami. Reducir el exceso de sodio ayuda a controlar la presión arterial y evita una mayor sobrecarga para el corazón durante los días de más calor.

Además, insiste en que muchos pacientes cometen el error de modificar o suspender su medicación cuando llegan las altas temperaturas. "Es vital tomar adecuadamente la medicación, no suspenderla en estos momentos", recalca. El especialista también aconseja controlar la tensión arterial varias veces por semana para detectar cualquier alteración relacionada con el calor.

Elegir bien las horas para salir

El doctor recuerda que otro aspecto fundamental es evitar la exposición al sol en las horas más peligrosas del día. “Hay que elegir horarios inteligentes, como antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde”, recomienda.

Durante la franja central del día, el calor y la humedad aumentan considerablemente, elevando la sensación térmica y el esfuerzo que debe realizar el organismo para mantenerse estable. En personas vulnerables, la prevención sigue siendo la herramienta más importante para evitar situaciones graves.