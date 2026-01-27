Científicos españoles logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia 

Buenas noticias para la investigación contra el cáncer de páncreas. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderados por el director del grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid, han logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica.

Se trata de la primera vez que se alcanza este hito de "curación completa" y podría abrir la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales. Los resultados de la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista PNAS, apuntan a que se ha logrado "la desaparición completa de adenocarcinomas ductales de páncreas en modelos animales".

El estudio ha contado con la financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer y se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas diagnosticados en España y uno de los que menor tasa de supervivencia tiene a 5 años.

Durante la rueda de prensa, la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, ha explicado que “invertir en investigación es imprescindible para cambiar la historia del cáncer". "Este estudio demuestra que cuando se apoya ciencia excelente, los resultados llegan y abren nuevas oportunidades reales para los pacientes”, ha añadido.

Un hito basado en tres compuestos dirigidos

Los resultados, según informan en la nota de prensa, se han logrado "sin efectos secundarios y con una duración nunca vista hasta ahora" de hasta 200 días tras el tratamiento, sin hallar toxicidad en los animales.

Además, se ha hecho mediante una terapia que no resulta tóxica para el paciente, basada en la combinación de tres inhibidores. "Pusimos tumores humanos en ratones y la combinación de fármacos funcionaba", han asegurado en la rueda de prensa de presentación.

El método utilizado se ha centrado en el lanzamiento de tres compuestos dirigidos a tres dianas de forma simultánea: uno selectivo contra el oncogén KRAS, motor principal del cáncer de páncreas, y otros dos frente a EGFR y STAT3, dos proteínas clave implicadas en estos tumores.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha celebrado Barbacid en la presentación de los resultados.

A raíz de estos resultados y, aunque no se han hallado resistencias, se abrirá la puerta a una mayor muestra de ratones con otra serie de alteraciones genéticas. Para este estudio, se han incluido distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Asimismo, consideran fundamental ampliar las muestras tumorales de pacientes y estudiar las metástasis derivadas de estos tumores.

"Los tumores humanos no son entidades homogéneas y que se componen de distintas zonas y poblaciones de células que podrían responder de manera diferente a distintas terapias o al menos, a variaciones de una terapia troncal", ha recordado Barbacid.

Tal y como recuerdan en la nota de prensa de resultados, los siguientes pasos tras la publicación delos mismos deberán centrarse en la puesta en marcha de un ensayo clínico. No obstante, para esto será necesario reunir la financiación adecuada y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes.

El cáncer de páncreas en España

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la incidencia del cáncer de páncreas en España está en alza, siendo además uno de los tipos de cáncer con una tasa de mortalidad más elevada dado su diagnóstico en estados avanzados. Estos son algunos datos claves de la radiografía del cáncer de páncreas en España: