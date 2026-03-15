Anne (41), directora de teatro, cocina pasta todos los días: "Hay más de 600 formas de pasta. Yo conozco unas 100, así que me queda mucho por aprender"

La "friki de la pasta". Anne Maike tiene 41 años, es directora de teatro y come pasta todos los días. "Mis padres no eran precisamente expertos en cocina, así que mi hermano y yo nos mudamos siendo inexpertos", asegura en declaraciones al diario holandés De Telegraaf. No obstante, a pesar de no tener un incentivo real en el seno del hogar, "la pasión nació por dentro". Ahora, es cocinera.

"Durante la adolescencia, trabajé a tiempo parcial en un restaurante y ahí fue donde surgió el amor por la cocina", asegura la joven en sus declaraciones al medio de comunicación. Ella relata que la primavera pasada "estuve durante un mes en una escuela de pasta de Florencia en la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu. Por 2.700 euros aprendí a hacer cuatro o cinco tipos de pasta fresca a mano cada día".

"Desde entonces me he vuelto adicta a la pasta. La cocino casi todos los días porque es relajante, sencilla y súper sabrosa", asegura. De hecho, "en octubre me mudé a Italia para iniciar una residencia artística en una antigua granja. Esta vida ha alimentado aún más a 'la friki de la pasta' que llevo dentro". Además, dice, "a los italianos les encanta hablar de comida y creo que es una forma maravillosa de conectar y practicar mi italiano".

"No cuesta casi nada"

Para Maike, "lo mejor de este hobby es que cuesta casi nada y que puedo hacerlo casi todos los días, porque tienes que comer de todas formas", asegura. "Creo que después de las clases en Florencia gasté 100 euros en herramientas, como un plato de gnocchetti hecho a mano, un cortador de pasta, una tabla para pasta". Con estos utensilios y el "bajo precio" para hacer la pasta puede cocinarla cada día sin problemas.

"Hacer pasta requiere pocos ingredientes. Harina, agua, cebolla y tomates suelen ser suficientes para una salsa sabrosa. El secreto está en la paciencia y la técnica: picar finamente bien una cebolla y dejarla cocinar lentamente para que libere sabor antes de añadir los tomates marca una gran diferencia", recomienda la mujer holandesa. Aunque insiste: el punto de sal "también es importante".

"Hacer pasta es meditativo"

La holandesa tiene un objetivo para el futuro. "Espero algún día poder combinar el conocimiento y la experiencia de pasta que tengo ahora con el de mi vecino italiano y dar talleres de elaboración de pasta juntos", explica en su conversación con el periódico.

"Hacer pasta es meditativo, estás ocupado con las manos y, mientras tanto, suelen surgir conversaciones especiales", explica la mujer. "Mucha gente piensa que la pasta es complicada, pero en realidad es sencilla: amasa la masa, haz salsa, enrolla la pasta en el molde, cocina y listo. Hay más de 600 formas de pasta; Ahora sé unas 100, así que todavía queda mucho por hacer, aprender y probar", concluye.