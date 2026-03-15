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Encuesta Castilla y León: el PP gana con holgura, el PSOE se acercaría a su mínimo y Vox superaría el 20% del voto

Podemos desaparecería e Izquierda Unida-Sumar no tendría garantizado su procurador por Valladolid. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez MañuecoEuropa Press via Getty Images

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre las elecciones de este domingo en Castilla y León dibuja un claro panorama de la noche: el PP de Alfonso Fernández Mañueco ganaría las elecciones y podría, incluso, mejorar su representación de 2022 al quedarse entre los 30 y 33 escaños (hace cuatro años, obtuvo 31). Mientras, al PSOE no le iría tan bien como se preveía en los últimos días de campaña y se quedaría cerca de su mínimo histórico en esta región, al situarse con 24 o 25 escaños. Finalmente, Vox seguiría subiendo y alcanzaría los 17-19 escaños. Además, superaría el 20% en intención de voto.

SigmaDos, para El Mundo, muestra unos datos bastante similares al situar a Mañueco entre los 30 y 32 escaños. El PSOE también bajaría su representación, aunque podría quedarse en su horquilla máxima en 27, sólo uno por debajo de hace cuatro años. Para Vox, mientras, calca el resultado de Sociométrica: 17-19 escaños y más de un 20% de voto.

En lo que respecta a los partidos a la izquierda del PSOE, ambas encuestas coinciden en señalar en que la noche será aciaga: Podemos no entra en ninguna de las dos e Izquierda Unida-Sumar no tiene garantizado su procurador por Valladolid.

Finalmente, las dos encuestas también ofrecen vatinicios similares para los partidos regionalistas. Unión del Pueblo Leonés saldría reforzado y podría sumar hasta cuatro procuradores, mientras que Soria Ya perdería uno (se quedaría con dos) y Por Ávila tiene su máxima aspiración en un procurador y, según Sociométrica, podría quedarse incluso fuera. 

Ninguna de las dos encuestas da a Ciudadanos o Se Acabó La Fiesta con opciones de entrar en las Cortes de Castilla y León. Una vez cerrados los colegios electorales, puedes seguir el minuto a minuto de la noche electoral en El HuffPost.

Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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