Encuesta Castilla y León: el PP gana con holgura, el PSOE se acercaría a su mínimo y Vox superaría el 20% del voto

La encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre las elecciones de este domingo en Castilla y León dibuja un claro panorama de la noche: el PP de Alfonso Fernández Mañueco ganaría las elecciones y podría, incluso, mejorar su representación de 2022 al quedarse entre los 30 y 33 escaños (hace cuatro años, obtuvo 31). Mientras, al PSOE no le iría tan bien como se preveía en los últimos días de campaña y se quedaría cerca de su mínimo histórico en esta región, al situarse con 24 o 25 escaños. Finalmente, Vox seguiría subiendo y alcanzaría los 17-19 escaños. Además, superaría el 20% en intención de voto.

SigmaDos, para El Mundo, muestra unos datos bastante similares al situar a Mañueco entre los 30 y 32 escaños. El PSOE también bajaría su representación, aunque podría quedarse en su horquilla máxima en 27, sólo uno por debajo de hace cuatro años. Para Vox, mientras, calca el resultado de Sociométrica: 17-19 escaños y más de un 20% de voto.

En lo que respecta a los partidos a la izquierda del PSOE, ambas encuestas coinciden en señalar en que la noche será aciaga: Podemos no entra en ninguna de las dos e Izquierda Unida-Sumar no tiene garantizado su procurador por Valladolid.

Finalmente, las dos encuestas también ofrecen vatinicios similares para los partidos regionalistas. Unión del Pueblo Leonés saldría reforzado y podría sumar hasta cuatro procuradores, mientras que Soria Ya perdería uno (se quedaría con dos) y Por Ávila tiene su máxima aspiración en un procurador y, según Sociométrica, podría quedarse incluso fuera.

Ninguna de las dos encuestas da a Ciudadanos o Se Acabó La Fiesta con opciones de entrar en las Cortes de Castilla y León. Una vez cerrados los colegios electorales, puedes seguir el minuto a minuto de la noche electoral en El HuffPost.