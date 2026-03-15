Un popular escritor británico se pronuncia como casi nadie sobre la postura de Sánchez con Trump

El rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a que la Administración Trump use sus bases militares en España para seguir con la ofensiva en Irán sigue ocupando titulares en todo el mundo. Uno de los últimos, ha sido la columna de opinión del escritor, portavoz y director de Tony Blair entre los años 1994 y 2003, Alastair Campbell.

En el semanario británico The New World, ha compartido una extensa reflexión sobre el papel que está adoptando el líder del Ejecutivo español en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

"Hubo una vez un proyecto de investigación estadounidense en el que se mostraron al público 100 pares de fotografías. Cada par correspondía a dos personas que habían participado en unas elecciones", ha señalado al inicio del artículo.

El popular escritor británico ha asegurado que hubo una respuesta que le vino a la mente "mientras conversaba con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez". "¿Por qué? Porque, para ser un político, es increíblemente guapo", ha expresado.

"También es un hecho en las elecciones presidenciales estadounidenses que el candidato más alto suele ganar, y da la casualidad de que Sánchez destaca por su estatura, con alrededor de 1,90 metros", ha destacado.

Su presagio sobre las próximas elecciones generales

Pero, acto seguido, Alastair Campbell ha destacado "otra cualidad" que "quedó muy clara en nuestra conversación". "A pesar de la evidente amenaza de la ultraderecha en España, me hizo pensar que no descartaría que Sánchez volviera a ganar en las próximas elecciones…", ha expuesto.

El experto, que trabajó codo con codo con Tony Blair, ha destacado que Sánchez "habla y actúa con colores vivos y llamativos". "Un poco, me atrevería a decir, como Donald Trump", ha asegurado.

"Son los colores vivos y llamativos de Sánchez en política exterior los que lo han convertido en una especie de ídolo de la izquierda progresista mundial, en un momento en que la derecha parece tener todo el impulso político, sobre todo gracias a Trump y al movimiento MAGA y a sus aliados europeos en la AfD, la Agrupación Nacional, Fidesz, Reform UK y otros", ha razonado.

Después de recapitular la postura del 'No a la guerra' del presidente español, ha asegurado que también sigue "con colores primarios también en política interna". "La inmigración es una fuerza positiva, la xenofobia siempre perjudica a los países donde se arraiga; necesitamos más Europa, no menos, y necesitamos más países en la UE. Y sí, eso incluye al Reino Unido. Todo el mundo sabe que el Brexit fue un error garrafal", ha añadido.

Tras ello, ha confesado el motivo por el que Sánchez le "caía bien". Porque sugirió al gobierno laborista que admitiera "que todo había sido un fracaso y dar un giro radical" tras el Brexit. Pero no ha sido el único nombre propio español que ha mencionado.

También ha hablado de Gabriel Rufián. Justifica que "tiene la vista puesta en objetivos más ambiciosos". "Quiere que todos los partidos a la izquierda de Sánchez se unan en una alianza liderada por él", ha expuesto.

"El partido de extrema derecha Vox recibe mucha atención en España. Pero la actividad de la izquierda también merece mucha atención", ha destacado, antes de terminar con su comentario político.