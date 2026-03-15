Aparca el coche en zona azul, va a cambiar el dinero para el parquímetro y, al volver, sorpresa

La creadora de contenido y artista maquilladora, Maryam Salmi (@maryamsalmi2), se ha cabreado, y mucho, por la multa de tráfico que le han puesto al aparcar. Y muchos lo entienden tras explicar el caso. De un momento a otro, recibió una sanción económica que consideró muy injusta y que fue por pura mala suerte y casualidad.

"Me han puesto una multa sin motivo, vais a flipar con la historia porque no tiene sentido, de verdad, no sé si me están grabando, pero mi vida es un chiste", ha explicado al principio del vídeo, que ha alcanzado decenas de miles de visitas (y subiendo).

Fue a Madrid por unos recados que tenía pendientes, sobre las 13:25 horas, estacionando el coche en una zona azul. Al ir al parquímetro para pagar y sacar el ticket, se dio cuenta de que no podía hacerlo al no tener monedas.

"Abro el monedero y digo: ostras, si no tengo nada de efectivo, solamente tengo la tarjeta y aquí no se puede pagar con tarjeta", ha relatado. Entonces tenía una gasolinera justo detrás e intentó cambiar el dinero allí.

Al volver al coche, sorpresa

Intentó pagar con tarjeta para que le dieran efectivo en la gasolinera, pero el cajero le dijo que no era posible, aunque le recomendó descargar la aplicación oficial y pagarlo desde allí. Por entonces ya eran las 13:34 horas.

Tras pagar el parquímetro vía online, cruzó la calle y volvió al coche. "De pronto veo que habían dejado un papelito, en el parabrisas me habían dejado un papelito, me quedo mirando y digo, nada, será uno de estos de 'compro tu coche', pero me da la neura de acercarme... Y era una multa", ha relatado.

Sobre si podía anularla, no podía porque la multa se la pusieron a y media y ella sacó el ticket a y 35, pero llamó al servicio de atención de multas y lo entendieron "perfectamente", pero que no se podía hacer nada.

"Me ha dicho que o lo pague con reducción o que cuando me llegue la cartita a casa que alegue lo que ha pasado, pero que puede ser probable que me digan que no y me toque pagar los 90 pavos", ha concluido.