Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pide un café con hielo y cuando le traen la cuenta se lleva el susto de su vida: "Estas cosas deben avisarlas"
en directo
Programa especial de EL PAÍS de la noche electoral en Castilla y León
Virales
Virales

Pide un café con hielo y cuando le traen la cuenta se lleva el susto de su vida: "Estas cosas deben avisarlas"

El Real Decreto Legislativo 1/2007 es la clave de todo.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un camarero, sirviendo un café con hielo.
Un camarero, sirviendo un café con hielo.Getty Images

La primavera está a la vuelta de la esquina y el buen tiempo, por tanto, se supone que también. Con la subida de las temperaturas, en los bares y cafeterías se empieza a notar el incremento de la demanda de un producto muy clásico en España: el café con hielo.

Con esa bebida también llegan los sustos que reciben algunos clientes. De uno de ellos se ha hecho eco la popular cuenta @soycamarero, especializada en denunciar desmanes de todo tipo en la hostelería.

En esta ocasión ha dado difusión al mensaje que le ha mandado un seguidor. "Ayer me pedí un café con hielo. Un vaso con 1 solo hielo. 40 céntimos. Que no me importa pagarlos. Pero estas cosas deben avisarlas", subraya.

Un extra de 0,40 por el hielo

Junto a ese texto aparece la foto de la cuenta en cuestión en la que se ve que le han cobrado 3,20 euros por dos cafés (1,60 cada uno) y un extra de 0,40 céntimos por el hielo de uno de ellos.

En las reacciones, algunos usuarios defienden al hostelero. "El hielo cuesta dinero, y hay consumiciones en las que hay que cobrarlo, y en otras, que ya viene sumado. Al igual que por la terraza se paga un dinero extra al Ayuntamiento. No me importa pagarlos, pero protesto... Seguro que luego vamos al Starbucks a pagar una millonada por un aguachirri con el nombre y nos quedamos tan contentos", dice una persona.

Otra persona subraya que, salvo ese detalle, los precios están bien: "Tres desayunos 12,40 y se quejan". Pero hay quien destaca lo importante: "Pero estás cosas deben avisarlas', punto importante que has omitido".

La clave: el Real Decreto Legislativo 1/2007

En España, según la ley, cobrar el hielo es legal siempre y cuando se avise de ello. Lo regula el Real Decreto Legislativo 1/2007, en cuyo artículo 60 se obliga al empresario a dar información clara y visible sobre el precio total antes de contratar o consumir.

Además, el artículo 60 bis recoge que cualquier pago adicional necesita el consentimiento expreso del consumidor y el artículo 82.1 considera abusivas las condiciones no negociadas que perjudiquen al consumidor.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos