Una periodista británica va a un mitin de Vox en un pueblo de Palencia y saca una conclusión muy clara tras lo que ha visto
Extrae varias enseñanzas de ese acto.
Katie Gatens, corresponsal del periódico británico The Times en España, ha sacado varias conclusiones demoledoras tras asistir a un mitin de Vox en la localidad palentina de Aguilar de Campoo durante la campaña electoral de Castilla y León.
En su artículo señala que la "derecha española está ganando el voto joven" y del mitin en esa localidad dice que "entre destellos de cámaras y cánticos de 'presidente', apareció Santiago Abascal, cofundador y líder del partido de derecha Vox, de 49 años, seguido por Carlos Pollán, su candidato en Castilla y León". "Era como si Hollywood hubiera llegado a la ciudad", certifica.
La periodista señala que "Vox está en pleno resurgimiento" y que "las políticas del partido incluyen la reducción drástica de la inmigración , la bajada de impuestos y la protección de las corridas de toros".
"Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo"
Hay un párrafo llamativo especialmente: "Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo, y Vox se ha enfrentado a acusaciones de fascismo. En Aguilar, un vendedor ambulante vende bufandas y pulseras con el águila de San Juan -símbolo de la dictadura- y fotografías de Franco".
Señala, además, que a pesar de que Castilla y León "cuenta con la segunda población más envejecida de España", el discurso de Abascal del jueves iba dirigido a los jóvenes. "La campaña de Abascal ha superado con creces a las demás: ha participado en 122 eventos durante 109 días consecutivos", explica.
"En lugar de criticar a Abascal por su amistad con Trump, a la gente de Aguilar parece no importarle. José Jiménez Saiz, de 17 años, dijo que ni a él ni a su familia les interesaba la postura de Sánchez sobre Irán. 'Somos gente de campo", destaca la periodista, que advierte también: "Un buen resultado para Vox en Castilla y León debilitaría aún más el control de Sánchez sobre el parlamento".