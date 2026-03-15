Una periodista británica va a un mitin de Vox en un pueblo de Palencia y saca una conclusión muy clara tras lo que ha visto

Katie Gatens, corresponsal del periódico británico The Times en España, ha sacado varias conclusiones demoledoras tras asistir a un mitin de Vox en la localidad palentina de Aguilar de Campoo durante la campaña electoral de Castilla y León.

En su artículo señala que la "derecha española está ganando el voto joven" y del mitin en esa localidad dice que "entre destellos de cámaras y cánticos de 'presidente', apareció Santiago Abascal, cofundador y líder del partido de derecha Vox, de 49 años, seguido por Carlos Pollán, su candidato en Castilla y León". "Era como si Hollywood hubiera llegado a la ciudad", certifica.

La periodista señala que "Vox está en pleno resurgimiento" y que "las políticas del partido incluyen la reducción drástica de la inmigración , la bajada de impuestos y la protección de las corridas de toros".

"Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo"

Hay un párrafo llamativo especialmente: "Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo, y Vox se ha enfrentado a acusaciones de fascismo. En Aguilar, un vendedor ambulante vende bufandas y pulseras con el águila de San Juan -símbolo de la dictadura- y fotografías de Franco".

Señala, además, que a pesar de que Castilla y León "cuenta con la segunda población más envejecida de España", el discurso de Abascal del jueves iba dirigido a los jóvenes. "La campaña de Abascal ha superado con creces a las demás: ha participado en 122 eventos durante 109 días consecutivos", explica.

"En lugar de criticar a Abascal por su amistad con Trump, a la gente de Aguilar parece no importarle. José Jiménez Saiz, de 17 años, dijo que ni a él ni a su familia les interesaba la postura de Sánchez sobre Irán. 'Somos gente de campo", destaca la periodista, que advierte también: "Un buen resultado para Vox en Castilla y León debilitaría aún más el control de Sánchez sobre el parlamento".