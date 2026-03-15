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Una periodista británica va a un mitin de Vox en un pueblo de Palencia y saca una conclusión muy clara tras lo que ha visto
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Una periodista británica va a un mitin de Vox en un pueblo de Palencia y saca una conclusión muy clara tras lo que ha visto

Extrae varias enseñanzas de ese acto. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin.
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin.Getty Images

Katie Gatens, corresponsal del periódico británico The Times en España, ha sacado varias conclusiones demoledoras tras asistir a un mitin de Vox en la localidad palentina de Aguilar de Campoo durante la campaña electoral de Castilla y León.

En su artículo señala que la "derecha española está ganando el voto joven" y del mitin en esa localidad dice que "entre destellos de cámaras y cánticos de 'presidente', apareció Santiago Abascal, cofundador y líder del partido de derecha Vox, de 49 años, seguido por Carlos Pollán, su candidato en Castilla y León". "Era como si Hollywood hubiera llegado a la ciudad", certifica.

La periodista señala que "Vox está en pleno resurgimiento" y que "las políticas del partido incluyen la reducción drástica de la inmigración , la bajada de impuestos y la protección de las corridas de toros". 

"Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo"

Hay un párrafo llamativo especialmente: "Muchas de sus políticas recuerdan al franquismo, y Vox se ha enfrentado a acusaciones de fascismo. En Aguilar, un vendedor ambulante vende bufandas y pulseras con el águila de San Juan -símbolo de la dictadura- y fotografías de Franco".

Señala, además, que a pesar de que Castilla y León "cuenta con la segunda población más envejecida de España", el discurso de Abascal del jueves iba dirigido a los jóvenes. "La campaña de Abascal ha superado con creces a las demás: ha participado en 122 eventos durante 109 días consecutivos", explica. 

"En lugar de criticar a Abascal por su amistad con Trump, a la gente de Aguilar parece no importarle. José Jiménez Saiz, de 17 años, dijo que ni a él ni a su familia les interesaba la postura de Sánchez sobre Irán. 'Somos gente de campo", destaca la periodista, que advierte también: "Un buen resultado para Vox en Castilla y León debilitaría aún más el control de Sánchez sobre el parlamento".

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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