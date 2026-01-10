Confirmado por la AESAN: alerta alimentaria en estos conocidos dulces italianos

Nueva alerta alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo público que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aunque sus competencias se pueden coordinar también con las carteras de Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tal y como ha dado conocer este sábado, han encendido las alarmas tras haber recibido una notificación procedente de Italia de un dulce conocido por la presencia de fragmentos que pertenecen al molde de fabricación.

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por el Estado miembro de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de fragmentos del molde de fabricación, en el producto Pandoro (diferentes variedades), de la marca PIACERI MEDITERRANEI, con varias fechas de caducidad", ha expuesto en un comunicado el organismo público.

El problema está en que se encuentra en varios productos y, es por ello, que desde la AESAN recomiendan "a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos".

Los productos afectados

Tras tener conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de lo sucedido, la AESAN ha detallado, uno por uno, todos los productos que se han visto afectados.

Pandoro. Marca: Placeres Mediterráneos (Piaceri Mediterranoi). Número de lote y fecha de consumo preferente: 211853 (12/02/2016), 213663 (26/02/2026). Peso: 650 gramos.

Crema de chocolate Pandoro. Marca: Placeres Mediterráneos (Piaceri Mediterranoi). Número de lote y fecha de consumo preferente: 214281 (18/02/2016), 226464 (18/04/2026). Peso: 700 gramos.

Pandoro crema limone. Placeres Mediterráneos (Piaceri Mediterranoi). Número de lote y fecha de consumo preferente: 225234 (13/04/2026). Peso: 700 gramos.

Caramelo salado Pandoro. Placeres Mediterráneos (Piaceri Mediterranoi). Número de lote y fecha de consumo preferente: 212134 (23/02/2026). Peso: 700 gramos.

Pistacho Pandoro. Placeres Mediterráneos (Piaceri Mediterranoi). Número de lote y fecha de consumo preferente: 215695 (29/01/2026), 220234 (26/02/2026). Peso: 700 gramos.

Según ha explicado la AESAN, la distribución inicial de estos productos "ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña". "Si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", ha advertido.

Un dulce italiano típico de Navidad

Se trata del pandoro, un dulce típico de Navidad, que tiene su origen en Verona (Italia) y que se caracteriza por su forma de estrella de ocho puntas. Es su molde el que le da esta forma.

En él, suelen mezclar huevo y mantequilla, además del sabor a vainilla o chocolate. Pero la gran pregunta siempre es sobre qué lo diferencia de un panettone. Pues hay pocos contrastes, pero uno de ellos es que no lleva frutas en su interior. Pero se han convertido en grandes rivales durante las navidades, sobre todo en Italia.