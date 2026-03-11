El aviso de Mañueco a Feijóo de que negociará él con Vox y otras frases que no gustarán a Abascal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañando al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un mitin de las elecciones del 15-M .

Alfonso Fernández Mañueco lleva varias semanas aferrándose al eslogan de la campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas de Castilla y León de este 15-M: "Menos ruido y más nueces". Con esta afirmación, da respuesta a algunas cuestiones que pueden ir desde su relación con Vox -formación que le ha apoyado en las dos anteriores investiduras y rompió un ejecutivo de coalición en la última-, pero también a cuestiones internas como el cómo se negociará, inevitablemente, con la ultraderecha.

Mañueco se ha pronunciado sobre esto último, advirtiendo a Feijóo sobre el cómo y qué ceder a un Vox que en las dos últimas citas electorales autonómicas duplicó escaños y no tiene ninguna prisa por llegar a acuerdos de investidura en Extremadura -donde han dejado caer a María Guardiola- o en Aragón -donde no hay viso de acuerdo con los de Jorge Azcón-. El líder del PP de Castilla y León tiene claro que no quiere que el helicóptero de Génova 13 sobrevuele esas eventuales negociaciones con los de Abascal.

En una entrevista con El País, Mañueco ha sido preguntado por si estaría dispuesto a reeditar una coalición con Vox, a pesar del antecedente de la ruptura. Tras dejar esa posibilidad abierta, pero en manos de los electores, y recordar que "la única línea roja es con el socialismo de Castilla y León, porque no son de fiar", el popular ha rechazado que esté a favor de un acuerdo marco global que suscriba la cúpula del PP en Madrid con la de Vox. Será "como hace cuatro años", ha dicho, prometiendo que "Génova, en las cuestiones de Castilla y León no va a participar".

Ante la pregunta de si, entonces, el secretario general popular, Miguel Tellado, no estará sentado en la mesa de negociación tras las elecciones de Castilla y León, Mañueco no ha concretado tanto, deslizando que "pues en principio, para hablar de las cuestiones de Castilla y León, no".

Todo lo que ha dicho Mañueco que no gustará a Abascal en Vox

"Vox tiene que decidir qué es lo que quiere, si quiere actuar por el bloqueo, como en Extremadura, o por la gobernabilidad. Vox ha tenido aquí la Consejería de Agricultura y Ganadería y cuando vinieron mal dadas se fueron del Gobierno", ha dicho también Mañueco, replanteando el mismo argumento que le costó un corte importante en el debate en TVE, cuando deslizó que esa consejería no funcionó adecuadamente y el candidato socialista le recordó que aunque estuviese en manos de Vox, era una consejería de su gobierno.

De hecho, preguntado sobre cómo califica esa primera experiencia de coalición que saltó por los aires, Mañueco ha respondido con un escueto "bueno" y un "pero": "Bueno. Pero fue mejor lo que vino después, en solitario". Y esta es una cuestión que podría volver a repetirse, a juzgar por la posición de Mañueco ante el detonante de lo que llevó a Vox a romper todos sus gobiernos autonómicos de coalición con los populares en julio de 2024. El reparto y acogida de menores migrantes no acompañados a lo largo del territorio.

A Mañueco le han enfrentado al actual discurso del PP sobre la inmigración, endurecido a cada subida electoral de Vox, exponiéndole que en la comunidad que gobierna los extranjeros se sitúan en el 8% y suponen una tendencia contraria a la dinámica de despoblación envejecimiento. "La población es uno de las de los grandes retos y preocupaciones que tenemos", ha admitido, esgrimiendo que "desde que yo soy presidente, viene más gente de la que se va. En esta legislatura 42.000 personas".

Cuestionado si esa gente que llega no son en parte fruto de la migración, Mañueco también ha señalado que sí. "En parte, no digo que no, inmigrantes de otros países europeos, iberoamericanos. Aquellos que vienen a trabajar, a ayudarnos a crecer, a respetar la ley, pues bienvenidos sean", ha concedido el mandatario castellano y leonés, para ser preguntado por otra cuestión que no tiene pinta de que vaya a sentar nada bien entre los de Abascal.

"Bueno, aquí no [hay un problema con la migración] Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León

¿Hay, entonces, un problema con la migración en Castilla y León? "Bueno, aquí no", ha asegurado Mañueco. ¿Quiere decir eso que se plantarán ante la Justicia y no acogerán a los menores migrantes que hicieron que Vox rompiese las coaliciones. Mañueco ha dejado claro que no van a pasar por ese aro de la ultraderecha y que "claro, cumpliremos la ley".

Además, preguntado abiertamente por una frase suya sobre Abascal y que el propio Abascal le pidió que rectificase -"no puede haber papeles para todos, pero tampoco tirar a seres humanos al mar, que es lo que les gustaría"-, Mañueco ha aludido a su explicación en el debate. "Hay que escuchar bien lo que dije en el debate", se ha defendido, en referencia a que en ese espacio desgranó que se refería a los ataques de Abascal al Open Arms. Cuestionado concretamente por si no rectifica, Mañueco ha acudido a su eslogan electoral: "Lo hemos dicho, menos ruido, más nueces. Estas son ese tipo de cosas de ruido".

Mañueco también marca distancias con la postura de Génova 13 sobre la guerra de Irán

Otro detalle de la entrevista de Mañueco pasa por que ha marcado distancias con otra postura que está acorralando al Partido Popular nacional, ante la cambiante posición y contradicciones de la Administración Trump. Sobre la guerra de EEUU e Israel contra Irán, ha dicho que "nadie está a favor de la guerra", y que "está claro que esta intervención parece que no ha tenido el respaldo de la legalidad internacional".

En ese punto, le han preguntado por otra guerra ilegal que apoyó el PP en el pasado y si estuvo a favor de la invasión de Irak en 2003 que bendijo José María Aznar en base a unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. "Madre mía, no me acuerdo ya, ¿era mayor de edad en aquella época?", ha replicado Mañueco sobre la intervención de Bush hijo.

Tras indicarle que fue hace dos décadas, el mandatario castellano y leonés ha hecho memoria: "Hace 23 años, sí. Hace 23 años el PP en Castilla y León sacó mayoría absoluta en Salamanca". Y, más allá de victorias salmantinas y tras volver a indicarle si la apoyó, Mañueco ha dicho que no se acuerda: "Pues no me acuerdo. Yo, con carácter general, soy pacífico, y lo que parecía en un principio, luego parecía que no". ¿Y se acuerda de las armas de destrucción masiva que temía Aznar? "Parece que quedó claro que no había armas de destrucción masiva", ha admitido también.