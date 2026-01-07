Nestlé retira varios lotes de leche de fórmula por posible presencia de Bacillus cereus: estos son los afectados

Nestlé ha retirado una serie de lotes de leche en polvo para lactantes procedente de Países Bajos por posible presencia de Bacillus cereus, la bacteria que puede crear la cereulida. La alerta se lanzó por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el pasado 12 de diciembre y ahora, la empresa ha decidido retirar nuevos productos y lotes por precaución.

La bacteria habría afectado a 36 lotes de productos de nutrición infantil de Nestlé, incluyendo las fórmulas infantiles y de continuación SMA, BEBA y NAN. A pesar de esto, la compañía ha asegurado que no se han confirmado enfermedades ni síntomas vinculados a ninguno de los productos retirados.

La retirada no solo ha afectado a España, sino que lo ha hecho en 24 países europeos, entre ellos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Suiza y Gran Bretaña, pero también a Turquía y Argentina.

La presencia de esta bacteria se avisó al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

¿Cómo puedo saber si mi lote está afectado?

Para comprobar el número de lote, Nestlé recuerda que la posición del número de lote varía en función del tipo de envase. Por ejemplo, en el formato lata y estuche se ubica en la base, en los bricks en la parte superior y en los sobres, en la solapa.

Asimismo, desde la compañía han habilitado una web en la que permiten comprobar si tu lote ha sido afectado a través de un buscador.

Si prefieres comprobarlo aquí, este este es el listado de los lotes, con su respectivo formato, afectados por la presencia de Bacillus cereus de los distintos productos de Nestlé:

De Alfamino Lata 400 g están afectados por dicha medida los lotes 51130017Y2 y 51670017Y2; de Alfamino Junior Lata 400 g , el lote 51620017Y3; de NAN AR Lata 800 g , el lote 5318080621; de NAN AR Sobre , el 5293080651; de NAN Total Confort 1 Lata 800 g , los lotes 51250742F3, 51560742F1, 52620742F2 y 52900742F2.

están afectados por dicha medida los lotes 51130017Y2 y 51670017Y2; de , el lote 51620017Y3; de , el lote 5318080621; de , el 5293080651; de , los lotes 51250742F3, 51560742F1, 52620742F2 y 52900742F2. De NAN Total Confort 1 Sobre, el lote 51270742 D1; de NAN Total Confort 2 Lata 800 g , los lotes 51250742F2, 51560742F3 y 52890742F1; de NAN Optipro 1 Lata 800 g, los lotes 52620346AC y 52710346AA; de NAN Optipro 1 Estuche 1200 g , los lotes 51350346BA y 52620346BB.

el lote 51270742 , los lotes 51250742F2, 51560742F3 y 52890742F1; de g, los lotes 52620346AC y 52710346AA; de , los lotes 51350346BA y 52620346BB. De NAN Supremepro 1 Lata 800 g, los lotes 51450742F2, 51710742F2 y 52740742F3; de NAN Supremepro 2 Lata 800 g , los lotes 51230742F2, 51530742F3, 51540742F2, 51910742F1, 51910742F2 y 52840742F1.

los lotes 51450742F2, 51710742F2 y 52740742F3; de , los lotes 51230742F2, 51530742F3, 51540742F2, 51910742F1, 51910742F2 y 52840742F1. De NAN Supremepro 2 Sobre , los lotes 51540742D2 y 52860742D1; de Nativa 1 Lata 800 g, los lotes 51230346AB, 51540346AE y 52740346AA;

, los lotes 51540742D2 y 52860742D1; de los lotes 51230346AB, 51540346AE y 52740346AA; De Nidina 1 Lata 800 g, 52900346AB, 51730346AC y 51740346AA; de Nidina Confort Digest Lata 800 g, 5184080621 y de Nidina Confort Digest 1 Lata 800 g, el 5271080621.

¿Qué hacer en caso de tener un lote afectado o haberlo consumido?

En caso de tener un producto del lote afectado en casa, se debe dejar de utilizarlo y se puede solicitar el reembolso del mismo. Para poder gestionar el reembolso, Nestlé ha facilitado un formulario en el que el usuario puede facilitar sus datos.

Además, han facilitado dos vías de contacto para los afectados: el correo electrónico consumidor@es.nestle.com y en el teléfono gratuito 900 50 19 27.

¿Qué es la cereulida y qué síntomas produce?

La Bacillus cereus detectada en los lotes de Nestlé es la bacteria responsable de la cereulida, una toxina que puede provocar lo que se conoce como una intoxicación emética y que puede provocar enfermedades que provoquen vómitos intensos y diarrea.

Esta toxina generalmente se encuentra en materias primas y ocasionalmente en alimentos, como leche y productos lácteos. A pesar de que el Bacillus cereus es un microorganismo cuyas cepas, en su mayoría, no tienen impacto en la seguridad alimentaria, este tiene el potencial de crear toxinas, una de las cuales es la cereulida.

En caso de aparecer síntomas, estos aparecen generalmente entre 30 minutos y 6 horas tras el consumo y pueden ser: vómitos intensos y diarrea, junto a letargo y somnolencia. Si tu bebé ha consumido algún lote afectado y presenta alguno de estos síntomas, las autoridades instan a buscar consulta médica inmediata.