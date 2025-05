Contra todo pronóstico, los nutricionistas señalan a un queso como el mejor aliado para perder grasa abdominal

No hablamos de demonizar al queso; es uno de los puntales de nuestra dieta mediterránea, pero lo cierto es que algunas variedades no son recomendables cuando queremos bajar de peso o corregir los niveles de colesterol por su alto contenido en grasas. Pero eso sí, no todos los quesos.

Según un estudio publicado en el British Journal of Nutrition, hay un tipo que puede ser hasta beneficioso para reducir la grasa abdominal. Se trata del requesón, que en esta investigación ha mostrado indicios de su ingesta antes de acostarse puede estimular el el metabolismo de las grasas debido a su alto contenido en proteínas. Además, mantiene mantiene saciado por más tiempo y reduce el deseo de comer hidratos o de otros antojos.

Desde el portal alemán Chip animan a que el requesón forme parte de la cesta de la compra de manera habitual, y no solo porque sea un buen aliado en una dieta para bajar peso por su alto contenido en proteínas y bajo contenido en grasas, también por su amplio abanico de propiedades nutritivas —calcio, fósforo, vitamina B12 y riboflavina— y por su versatilidad en la cocina.