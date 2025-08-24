Descubren el interruptor "biológico" que activa la quema de grasa 

Un equipo de científicos ha detectado que la reducción de los niveles de cisteína, un aminoácido presente en muchos alimentos ricos en proteínas, parece activar un "interruptor biológico" que favorece la quema de grasa.

El estudio, publicado en la revista Nature Metabolism y liderado por investigadores de centros académicos de Estados Unidos, buscaba aclarar por qué la restricción calórica suele derivar en pérdida de peso. Las pruebas revelaron que cuando disminuye la cisteína, el organismo convierte la grasa blanca —la que se acumula en reservas— en grasa parda, un tejido que quema energía y genera calor.

"Estos resultados sugieren que el control del peso no depende únicamente de las calorías que consumimos, sino también de cómo ciertos nutrientes regulan el metabolismo", explicó Christian Stadler, ingeniero biomédico del Centro de Investigación Biomédica de Pennington a la publicación ertnews.

Los experimentos se realizaron primero en ratones modificados para no producir cisteína. En apenas una semana, al eliminar este aminoácido de su dieta, los animales perdieron entre el 25 y el 30 % de su peso corporal. Cuando se restablecieron los niveles de cisteína, el efecto se revirtió.

Para acercar las conclusiones a los humanos, el equipo analizó datos de 238 personas sometidas a programas de restricción calórica. Los participantes mostraban niveles reducidos de cisteína en el tejido adiposo, lo que refuerza la teoría inicial.

Aun así, los expertos advierten que se trata de un hallazgo preliminar, pues la cisteína cumple un papel vital en numerosas funciones metabólicas, incluida la regulación del equilibrio redox del organismo, por lo que suprimirla por completo podría ser peligroso.