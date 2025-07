El malestar de menstruar en verano, no sólo por el calor

Hace calor, mucho calor, y las altas temperaturas que estamos sufriendo afectan a nuestras rutinas diarias, a nuestro estado emocional y, por supuesto, a nuestro cuerpo.

Agotamiento, tensión baja, piernas hinchadas, pérdida de apetito, mareos, irritación o insomnio son algunos de los trastornos y síntomas que puede desencadenar el calor en nuestro organismo. A ellos las mujeres añaden además cambios molestos en la regla, pues los 40º C de temperatura ambiente pueden afectar al eje hormonal y provocar alteraciones en el ciclo menstrual.

El calor extremo activa mecanismos de adaptación en el cuerpo, como la vasodilatación, lo que puede retrasar la ovulación o alterar la duración e intensidad de la menstruación y aumentar los síntomas premenstruales y menstruales, advierten desde INTIMINA, empresa especializada en cuidados de la salud íntima femenina. "El ciclo se puede acortar, con reglas más frecuentes que también suelen ser más abundantes. Si se retrasa la ovulación, serán ciclos más largos con retrasos de la regla", apunta Mercedes Herrero, ginecóloga y sexóloga y colaboradora de la marca.

Aunque no todos los cambios de la regla en verano hay que achacarlos al calor, señala la especialista: "El verano per se no tiene que alterar el ciclo. Lo que ocurre, es que es una época de cambios, respecto de nuestras rutinas, muchos precisamente propiciados por el calor: cambios de horarios, viajes, una alimentación poco planificada o falta de sueño. Son estos cambios los que alteran el ciclo y no la estación del año".

Por eso, como recomendación general, durante estos meses, es importante mantener una rutina lo más estable posible en cuanto a descanso, alimentación e hidratación. Además, en días de calor extremo, recurrir a duchas frías y llevar ropa transpirable también puede ayudar a reducir el estrés térmico en el cuerpo y puede reducir su efecto en la menstruación.

Ahora bien, con los hábitos correctos, la doctora Herrero asegura que las vacaciones sí pueden ser sinónimo de reglas más llevaderas: "Disminuir el estrés y mejorar el descanso mejora nuestro bienestar, también durante la regla".