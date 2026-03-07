Irán intensifica los ataques en el Golfo mientras mientras Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto de Irán

Imagen de bombardeos en Emiratos Árabes por partre del ejército iraní.

La guerra en Oriente Próximo continúa escalando. Emiratos Árabes Unidos y Qatar denunciaron este sábado nuevos ataques con misiles y drones lanzados desde Irán, mientras Israel volvió a bombardear Teherán y el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con ampliar la ofensiva contra el país persa.

Las autoridades de ambos países del Golfo activaron sus sistemas de defensa y pidieron a la población que permanezca en refugios o bajo techo ante el riesgo de nuevos ataques.

La ofensiva se produce pocas horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkián, afirmara que su país no atacaría a los Estados vecinos. Sin embargo, el cuartel general que coordina al ejército regular iraní y a la Guardia Revolucionaria publicó posteriormente un comunicado desmintiendo esas palabras.

En la nota militar se asegura que todas las bases militares estadounidenses en la región serán el “objetivo principal” de los próximos ataques.

Emiratos y Qatar interceptan misiles iraníes

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos confirmó que sus sistemas antiaéreos interceptaron misiles y drones iraníes dirigidos contra el país. "Los sonidos oídos son resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando los misiles y drones", explicó el ministerio en un comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades emiratíes pidieron a los ciudadanos seguir las instrucciones de seguridad y resguardarse en refugios hasta que finalicen los bombardeos.

Una situación similar se vivió en Qatar, donde se escucharon explosiones en la capital, Doha, según testigos citados por la agencia Reuters.

El Ministerio del Interior catarí envió una alerta de “riesgo elevado” a los teléfonos móviles de la población y pidió permanecer en viviendas o edificios protegidos.

Israel bombardea Teherán y golpea el aeropuerto Mehrabad

Mientras tanto, Israel continuó sus operaciones militares en Irán. La aviación israelí volvió a bombardear Teherán y alcanzó el Aeropuerto Internacional Mehrabad, uno de los principales aeropuertos de la capital iraní.

El ataque provocó un importante incendio en las instalaciones, según informaciones procedentes del lugar.

La ofensiva israelí también se extendió a Líbano, donde al menos 41 personas murieron en un bombardeo cerca de Nabi Chit, según los primeros balances.

Trump amenaza con ampliar la ofensiva

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia directa contra Irán. "¡Hoy Irán recibirá un duro golpe!", proclamó el mandatario republicano.

Trump aseguró que Estados Unidos está considerando ampliar los objetivos militares, incluyendo zonas y grupos que hasta ahora no habían sido atacados.