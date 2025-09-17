El método de la taza con el que dejar de hacer tortilla en la sartén: dicen que saben el doble mejor

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este sistema es más eficiente, económico y es también saludable y sabroso.

Susana Pérez de Pablos
Por lo rápido que es, pero también por lo saludable. Se trata de un método que recomiendan los expertos para preparar una tortilla francesa en el microondas. Y afirman que es muy eficiente, económico y seguro.

Los ingredientes necesarios no pueden ser más sencillos: huevos, agua fría (o leche, si quieres que la tortilla quede con más volumen), sal (que, además, ayuda a hornear de manera uniforme) y queso (aunque éste es opcional, y es preferible usar quesos blandos y duros como el feta o el parmesano). Al no llevar aceite, eso hace además el plato menos pesado y reduce la cantidad de grasa, lo que no hace que sea menos sabroso.

Según explican los expertos, "preparar una tortilla en el microondas es una forma racional y moderna de cocinar y es un sistema que garantiza productos de alta calidad, conserva sus propiedades beneficiosas y es una solución óptima para el día a día", según un artículo de la web especializada cafeannabel.

En cuanto a la forma de prepararlo con este método, es muy sencilla. Primero hay que batir el huevo, añadir agua fría (o leche) y la sal y mezclar con un tenedor o batidor durante 45 segundos hasta obtener una consistencia homogénea. Añade después el queso rallado a la mezcla, si lo deseas, y luego coloque la mezcla en un recipiente especial para microondas. 

Ahora sólo tienes que calentar el recipiente en el microondas durante 50 segundos a 800-900 W. Para evaluar bien el tiempo de cocción, comprueba visualmente que los bordes de la tortilla se separen de la cáscara y que el centro todavía esté ligeramente húmedo. 

Después está lo que se llama el tiempo de incubación, es decir, deja reposar la tortilla durante un minuto. Y si te ha quedado poco hecha para tu gusto, la tortilla se puede volver a colocar en el microondas para lograr el punto de cocción deseado.

