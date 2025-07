El paciente de un hospital de Málaga niega el alta y lanza una 'cruzada': "Me echan a la calle"

Una huelga de hambre en contra de que le hayan dado el alta del hospital. Ésta ha sido la radical decisión que ha tomado un paciente del Hospital Clínico de Málaga. El hombre fue operado el año pasado de un cáncer de esófago, pero la semana pasada tuvo que ingresar de nuevo en este centro por una infección intestinal y "bastante" fiebre, según cuenta Málaga Hoy. Al acudir al servicio de Urgencias, le hicieron varias radiografías, un scanner y diversas analíticas y, posteriormente el médico que le atendió determinó su hospitalización.

"Me quieren echar a la calle, pero yo no estoy curado", aseguró este hombre llamado Ricardo Marín desde su habitación del centro sanitario. Así que aseguró que había iniciado una huelga de hambre. No obstante, tenía el suero puesto, tomaba agua y también bebidas isotónicas.

Mientras él desgranaba sus quejas, el hospital insistió en que las decisiones las toman los equipos asistenciales bajo criterios clínicos y que no podían dar más información por protección de datos dado que se trata de un caso concreto.

Después de las pruebas que le hicieron al ingresar, como tratamiento le pusieron suero, antibióticos y calmantes. Pero él opina que no está curado. "Este martes tuve fiebre y sigo con molestias. Además, la prueba de sangre oculta en heces ha dado positivo. Si me dan el alta, que me firmen un documento que diga que estoy curado", explicó el paciente

Este paciente fue operado el año pasado en el Hospital Regional de un cáncer de esófago. Luego recibió dos sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapia en el Clínico. "Aquella atención fue correcta y los profesionales, fantásticos. Pero ahora, si protesto me miran como un paciente problemático, pero sólo reclamo una atención adecuada porque no estoy para irme de alta", insistía.

El hombre no se queja en absoluto del facultativo que lo atendió en Urgencias, pero afirma que desde su pase a planta lo ha tratado un médico diferente, de lo que sí se queja: "No tengo un seguimiento con el mismo profesional". Pero al final, unas horas después de su protesta, volvió a verlo el facultativo que lo asistió en Urgencias y le mantuvo en planta hasta el jueves pasado. Al final, la protesta ha acabado con una solución. A estas horas ya se encuentra en su casa, donde vive solo pero están pendientes de él sus hermanos, según ha contado.