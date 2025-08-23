El riesgo silencioso que se oculta dentro de los frascos o latas de alimentos que no desprenden olor ni tienen sabor alguno

Sardinas enlatadas en la mesa de la cocina. Primer plano de una lata abierta con sardinas enlatadas.

Al ingerir alimentos en mal estado, como una lata de conserva, corremos el riesgo de infectarnos con botulismo, una toxiinfección provocada por una neurotoxina bacteriana (la toxina botulínica) cuyas condiciones favorables son la ausencia o escasez de oxígeno, así como un alto nivel de humedad con baja acidez.

Uno de los peligros de esta toxina es que no cuenta con olor ni sabor, por lo que resulta difícil detectarla a simple vista. De hecho, los alimentos contaminados suelen, por lo general, contar con el mismo aspecto que aquellos que no se encuentran en mal estado.

Algunas señales de que la lata se encuentra en mal estado son: el mal olor, la presencia de un líquido turbio o un envase abombado (esto significa que tiene una acumulación de gas). Cabe destacar que todas las personas son susceptibles a esta toxina, aunque no a todos les puede afectar igual, pues dependerá de la cantidad contaminada consumida.

En el supuesto de consumir una conserva en mal estado y presentar signos como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un profesional o incluso urgencias, especialmente si hay dudas de botulismo. Las primeras señales suelen aparecer entre 12-36 horas después de haber consumido el producto.

Algunas de formas de protegerse ante esta enfermedad son preparar los alimentos con las manos limpias, limpiar bien las verduras y champiñones antes de su enlatado, mantener los alimentos enlatados frescos, optar por aquellos fabricantes fiables y elegir recipientes seguros.